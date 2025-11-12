InícioDiversão e Arte
Virginia Fonseca quebra o silêncio sobre crise com Vini Jr.

A influenciadora comentou em torno dos rumores envolvendo o jogador do Real Madrid

Virginia Fonseca quebra o silêncio sobre crise com Vini Jr. - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Virginia Fonseca quebrou o silêncio em torno dos rumores de crise no namoro com Vini Jr., após indícios serem levantados por internautas nas redes sociais.

Em entrevista à revista Quem, a influenciadora digital assegurou que está tudo bem no relacionamento com o jogador do Real Madrid, ao contrário das especulações. "Todo mundo dizendo que você e o Vini brigaram. É verdade? Teve uma briga? Namoro está firme e forte?", questionou o jornalista Matheus Baldi.

"Não. Não teve nada de briga. [Namoro] está firme e forte", respondeu Virginia Fonseca. Além disto, a apresentadora do Sabadou, do SBT, também falou sobre a repercussão da foto apagada por Vini Jr., que havia deletado de seus Stories do Instagram uma foto romântica que havia repostado dela.

"Ah, não vi, não vi comentário", respondeu, minimizando a repercussão. Em tempo, o casal oficializou o relacionamento no início deste mês de novembro, após algumas idas e vindas polêmicas nos últimos meses.

 

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 12/11/2025 12:01
