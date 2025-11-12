Modelo "perfeita" faz greve de sexo por estética: "Não percebi"





Janaina Prazeres, conhecida por representar o padrão de corpo considerado mais próximo da ‘perfeição’, segundo um algoritmo de inteligência artificial (IA), revelou que ter ficado sem praticar sexo fez parte do seu processo de autocuidado.

Segundo a modelo, de 37 anos, ela relatou que se inspirou em uma fala da socialite Khloé Kardashian sobre abstinência sexual, em que ficou cerca de seis meses sem relações íntimas, acreditando que a pausa melhoraria a pele e equilibraria os hormônios.

"Detox de beleza"

"Eu sempre li muito sobre estética, sono e alimentação. Comecei a ver relatos que ligavam abstinência a benefícios para a pele e resolvi testar", disse Janaina Prazeres. "Achei que seria o meu detox de beleza", explicou.

Durante o período, a modelo ainda manteve uma rotina com treinos intensos, sono regrado e alimentação equilibrada. Apesar do foco, ela alegou que não percebeu resultados. "No início eu estava empolgada, me sentindo no controle. Depois percebi que estava obcecada por perfeição, tentando encontrar solução estética para tudo", confidenciou.

