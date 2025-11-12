Marina Sena rebate críticas sobre não querer casar ou ter filhos com Juliano Floss

Marina Sena dividiu opiniões e chamou atenção nas redes sociais ao comentar novamente sobre a intenção de casar ou não com o atual namorado, Juliano Floss.
Em entrevista ao Garotas Estúpidas, a cantora explicou sua opinião, e rebateu ainda as críticas por ter descartado a possibilidade de ter filhos. "Não me vejo nesse modelo. Normal, acho que a maioria não se vê. Na realidade, é mais imposto", disse ela.
Marina Sena também citou exemplos de amigas e familiares: "Minhas amigas, pelo menos, eu pergunto a todas se querem casar… Nenhuma quer casar, gente! Minha mãe, minhas tias, essas mulheres que já tiveram relacionamentos duradouros, se falar com elas: ‘Quer casar de novo?’ ‘Jamais! Deus que me livre’", contou.
A cantora também falou sobre se tornar mãe, e descartou os planos, pelo menos por enquanto. "Não tenho vontade de gerar. Adotaria lá para os meus 50 anos, quando teria tempo para criar uma criança da forma como eu gostaria", concluiu Marina.
