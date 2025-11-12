Angélica, apresentadora, não esconde a satisfação com o seu novo programa no GNT, Angélica Ao Vivo, que toda semana viraliza na web. Apesar dos anos de experiência, ela confessou que era um projeto arriscado.

"Estou muito feliz por essa ideia que saiu da minha cabeça ter se tornado realidade desta forma, porque podia também ter sido um surto (risos). Fazer um programa ao vivo, onde as pessoas comem, conversam, bebem, trocam ideia… São pessoas diferentes, que não se conhecem… Podia ter dado errado, até por ser ao vivo. Todo mundo mais tenso. Porque todos estão acostumados com o edit, a edição", disse em entrevista ao Gshow.

Na atração, que conta com o apresentador André Marques e a cantora Aline Wirley, a apresentadora queria imprimir o clima de festa em que está acostumada. "Queremos fazer uma coisa bacana para todo mundo sair de lá feliz e querer voltar. Acho que é isso: o que eu vivo na minha casa, nas festas, nos encontros que acontecem lá, eu queria levar um pouco para a televisão. Claro que é de outra forma porque é televisão."

Angélica também confirma a participação do marido, Luciano Huck, no Angélica Ao Vivo. "A gente torce um pelo outro. Ele adorou, curtiu, viu que era exatamente aquilo que eu queria fazer ali. Viu as adaptações que a gente fez do primeiro pro segundo, do segundo para o terceiro, e que vamos fazer do terceiro pro quarto. A gente está sempre adaptando coisas. Ele super deu ideia, achou bacana o que a gente queria mudar. Está amarradão e vai participar também do ‘Angélica Ao Vivo’!", prometeu.

O post Angélica sobre novo programa: ‘Podia ter dado errado’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.