Shawn Mendes e Bruna Marquezine são flagrados juntos em show de Dua Lipa

O cantor canadense Shawn Mendes e a atriz e modelo brasileira Bruna Marquezine foram flagrados juntos durante o show da cantora Dua Lipa, em São Paulo, no sábado (15/11). Os dois chegaram juntos à área VIP da apresentação, acompanhados da modelo Sasha Meneghel e do cantor João Lucas, amigos da atriz.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Os rumores de affair entre Shawn e Marquezine começaram em 2017, quando o cantor começou a segui-la no Instagram após um vídeo flagrá-los no Rock in Rio.
Já neste ano, os dois teriam se encontrado novamente em uma festa após a apresentação do canadense no Lollapalooza Brasil.
Shawn Mendes e Bruna Marquezine hoje em São Paulo ???????? pic.twitter.com/jd9gzqO8f4— Shawn Mendes Brasil (@ShawnMendesBRA) November 16, 2025
Saiba Mais
- Diversão e Arte Na novela das 21h, Rodrigo Garcia cai nas graças do público com mais um vilão
- Diversão e Arte De Martha Washington a Melania Trump: como primeiras-damas dos EUA usaram o poder da moda a seu favor
- Diversão e Arte Jornalista da Globo debocha de vilã de Grazi Massafera em Três Graças
- Diversão e Arte Personagem dado como morto em Três Graças terá retorno impactante; saiba quando
- Diversão e Arte Patrícia Poeta celebra alta do filho após internação
- Diversão e Arte Brasília recebe o 3º Asas do Rock com shows, arte e turismo cultural
Por Agência Estado
postado em 16/11/2025 16:04