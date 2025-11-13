Quais serão os jogos nomeados para o The Game Awards 2025? Confira os palpites do Correio

O Oscar do mundo dos games está chegando! Neste ano, o The Game Awards tem fortes candidatos advindos de produtoras independentes superando, em questão de alcance, jogos feitos pelos grandes estúdios. Em um ano de Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Split Fiction, a disputa por game do ano será extremamente acirrada pela qualidade dos projetos lançados em 2025.
Outros dois títulos, tanto Hollow Knight: Silksong quanto Hades 2, apareceram no segundo semestre de 2025 e mexeram com as estruturas dos possíveis indicados. O primeiro foi lançado após 7 anos de espera pela a comunidade tão apaixonada, e o outro chegando oficialmente após um ano de desenvolvimento aberto em acesso antecipado.
Os jornalistas do Correio se reuniram, separaram as categorias mais importantes e fizeram suas apostas sobre quem serão os indicados ao TGA 2025.
Confira os palpites:
Jogo do Ano
Khalil
-
Death Stranding 2;
-
Clair Obscur: Expedition 33;
-
Hades 2;
-
Hollow Knight: Silksong;
-
Ghost of Yotei;
-
Split Fiction
Maré
-
Clair Obscur: Expedition 33;
-
Hades 2;
-
Hollow Knight: Silksong;
-
Death Stranding 2;
-
Split Fiction;
-
Blue Prince
Duda Esposito
-
Clair Obscur: Expedition 33;
-
Death Stranding 2;
-
Ghost of Yotei;
-
Kingdom Come: Deliverance 2;
-
Donkey Kong Bananza;
-
Split Fiction
Eduardo Fernandes
-
Battlefield 6;
-
Death Stranding 2;
-
Hades 2;
-
Split Fiction;
-
Blue Prince;
-
Ghost of Yotei
Melhor Performance
Khalil
-
Norman Reedus como Sam Porter Bridges em Death Stranding 2;
-
Elle Fanning como Tomorrow em Death Stranding 2;
-
Charlie Cox como Gustave em Clair Obscur: Expedition 33;
-
Jennifer English como Maelle em Clair Obscur: Expedition 33;
-
Alex Jordan como Jans in The Alters.
Maré
-
Konatsu Kato como Hinako Shimizu em Silent Hill F;
-
Charlie Cox como Gustave em Clair Obscur: Expedition 33;
-
Elle Fanning como Tomorrow em Death Stranding 2;
-
David Hayter como Naked Snake em Metal Gear Solid Snake Eater;
-
Erika Ishii como Atsu em Ghost of Yotei
Duda Esposito
-
Erika Ishii como Atsu em Ghost of Yotei;
-
Norman Reedus como Sam Porter Bridges em Death Stranding 2;
-
Léa Seydoux como Fragile em Death Stranding 2;
-
Ben Starr como Verso em Clair Obscur: Expedition 33;
-
Judy Alice Lee como Melinoe em Hades II
Melhor Narrativa
Khalil
-
Split Fiction;
-
Hades 2;
-
Kingdom Come: Deliverance 2;
-
Death Stranding 2;
-
Ghost of Yotei
Maré
-
Split Fiction;
-
Blue Prince;
-
Death Stranding 2;
-
Ghost of Yotei
-
Clair Obscur: Expedition 33
Duda Esposito
-
Clair Obscur: Expedition 33;
-
Hollow Knight: Silksong;
-
Death Stranding 2;
-
Deltarune
-
Atomfall
Trilha Sonora
Khalil
-
Donkey Kong Bananza;
-
Death Stranding 2;
-
Clair Obscur: Expedition 33;
-
Metal Gear Solid Snake Eater;
-
Doom: The Dark Ages
Maré
-
Metal Gear Solid Snake Eater;
-
Clair Obscur: Expedition 33;
-
Death Stranding 2;
-
Hades 2;
-
Hollow Knight: Silksong
Duda Esposito
-
Hollow Knight: Silksong;
-
Deltarune;
-
Donkey Kong Bananza;
-
Doom: The Dark Ages;
-
Dune: Awakening
Melhor Jogo Indie
Khalil
-
Hades 2;
-
Hollow Knight: Silksong;
-
Blue Prince;
-
Sword of the Sea;
-
Absolum
Maré
-
Hades 2;
-
Hollow Knight: Silksong;
-
Blue Prince;
-
Absolum;
-
Little Nightmares 3
Duda Esposito
-
Hollow Knight: Silksong;
-
Mandragora: Whispers of the Witch Tree;
-
Deltarune;
-
Atomfall;
-
Lost Records: Bloom and Rage
Jogo Mais Aguardado
Khalil
-
Grand Theft Auto 6;
-
Wolverine;
-
The Duskbloods;
-
The Blood of the Dawnwalker;
-
Gears of War E-day
Maré
-
Grand Theft Auto 6;
-
Wolverine;
-
Lego Batman Legacy of The Dark Knight;
-
Resident Evil Requiem;
-
Onimusha: Way of the Sword
Duda Esposito
-
Resident Evil: Requiem
-
Grand Theft Auto 6;
-
The Witcher 4;
-
Fable;
-
Onimusha: Way of the Sword
Eduardo Fernandes
-
Grand Theft Auto 6;
-
Wolverine;
-
Blade;
-
Resident Evil Requiem;
-
The Witcher 4
Melhor Jogo Multiplayer
Khalil
-
Peak;
-
R.E.P.O;
-
Split Fiction;
-
Battlefield 6;
-
Marvel Rivals
Maré
-
R.E.P.O;
-
Peak;
-
Split Fiction;
-
Marvel Rivals;
-
Mario Kart World
Duda Esposito
-
Mario Kart World;
-
Donkey Kong Bananza;
-
Split Fiction;
-
Borderlands 4;
-
Dying Light: The Beast
Eduardo Fernandes
-
Battlefield 6;
-
Marvel Rivals;
-
FC26;
-
Mario Kart World;
-
Split Fiction
A cerimônia que traz as indicações do The Game Awards 2025 ocorre ainda em novembro, sem uma data confirmada até o momento, e a celebração que vai premiar os melhores jogos de 2025 ocorre na noite de 11 de dezembro, diretamente de Los Angeles. Ambas transmissões serão ao vivo e gratuitas, podendo ser assistidas no canal oficial do TGA.
