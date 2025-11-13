InícioDiversão e Arte
Quais serão os jogos nomeados para o The Game Awards 2025? Confira os palpites do Correio

Em um ano muito disputado por jogos independentes, será que o Jogo do Ano vai ser de um estúdio autônomo à indústria dos games?

O ano repleto de bons títulos no mundo dos games, agora eles disputam quem será eleito o melhor jogo de 2025. - (crédito: Reprodução/Team Cherry/Sony PlayStation/Supergiant Games/Sandfall Interactive/ The Game Awards)
O ano repleto de bons títulos no mundo dos games, agora eles disputam quem será eleito o melhor jogo de 2025. - (crédito: Reprodução/Team Cherry/Sony PlayStation/Supergiant Games/Sandfall Interactive/ The Game Awards)

O Oscar do mundo dos games está chegando! Neste ano, o The Game Awards tem fortes candidatos advindos de produtoras independentes superando, em questão de alcance, jogos feitos pelos grandes estúdios. Em um ano de Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Split Fiction, a disputa por game do ano será extremamente acirrada pela qualidade dos projetos lançados em 2025. 

Outros dois títulos, tanto Hollow Knight: Silksong quanto Hades 2, apareceram no segundo semestre de 2025 e mexeram com as estruturas dos possíveis indicados. O primeiro foi lançado após 7 anos de espera pela a comunidade tão apaixonada, e o outro chegando oficialmente após um ano de desenvolvimento aberto em acesso antecipado.

Os jornalistas do Correio se reuniram, separaram as categorias mais importantes e fizeram suas apostas sobre quem serão os indicados ao TGA 2025.

Confira os palpites:

Jogo do Ano 

Categoria de Jogo do Ano.
Categoria de Jogo do Ano. (foto: Reprodução/TGA)

Khalil

  • Death Stranding 2;

  • Clair Obscur: Expedition 33;

  • Hades 2;

  • Hollow Knight: Silksong;

  • Ghost of Yotei;

  • Split Fiction

Maré

  • Clair Obscur: Expedition 33;

  • Hades 2;

  • Hollow Knight: Silksong;

  • Death Stranding 2;

  • Split Fiction;

  • Blue Prince

Duda Esposito

  • Clair Obscur: Expedition 33;

  • Death Stranding 2;

  • Ghost of Yotei;

  • Kingdom Come: Deliverance 2;

  • Donkey Kong Bananza;

  • Split Fiction

Eduardo Fernandes

  • Battlefield 6;

  • Death Stranding 2;

  • Hades 2;

  • Split Fiction;

  • Blue Prince;

  • Ghost of Yotei

Melhor Performance 

Categoria de Melhor Performance.
Categoria de Melhor Performance. (foto: Reprodução/TGA)

Khalil 

  • Norman Reedus como Sam Porter Bridges em Death Stranding 2; 

  • Elle Fanning como Tomorrow em Death Stranding 2;

  • Charlie Cox como Gustave em Clair Obscur: Expedition 33;

  • Jennifer English como Maelle em Clair Obscur: Expedition 33;

  • Alex Jordan como Jans in The Alters.

Maré 

  • Konatsu Kato como Hinako Shimizu em Silent Hill F;

  • Charlie Cox como Gustave em Clair Obscur: Expedition 33;

  • Elle Fanning como Tomorrow em Death Stranding 2;

  • David Hayter como Naked Snake em Metal Gear Solid Snake Eater;

  • Erika Ishii como Atsu em Ghost of Yotei

Duda Esposito

  • Erika Ishii como Atsu em Ghost of Yotei;

  • Norman Reedus como Sam Porter Bridges em Death Stranding 2;

  • Léa Seydoux como Fragile em Death Stranding 2;

  • Ben Starr como Verso em Clair Obscur: Expedition 33;

  • Judy Alice Lee como Melinoe em Hades II

Melhor Narrativa

Categoria de Melhor Narrativa.
Categoria de Melhor Narrativa. (foto: Reprodução/TGA)

Khalil

  • Split Fiction;

  • Hades 2;

  • Kingdom Come: Deliverance 2;

  • Death Stranding 2;

  • Ghost of Yotei

Maré 

  • Split Fiction;

  • Blue Prince;

  • Death Stranding 2;

  • Ghost of Yotei

  • Clair Obscur: Expedition 33

Duda Esposito

  • Clair Obscur: Expedition 33;

  • Hollow Knight: Silksong;

  • Death Stranding 2;

  • Deltarune

  • Atomfall

Trilha Sonora

Categoria de Trilha Sonora.
Categoria de Trilha Sonora. (foto: Reprodução/TGA)

Khalil

  • Donkey Kong Bananza;

  • Death Stranding 2;

  • Clair Obscur: Expedition 33;

  • Metal Gear Solid Snake Eater;

  • Doom: The Dark Ages

Maré

  • Metal Gear Solid Snake Eater;

  • Clair Obscur: Expedition 33; 

  • Death Stranding 2;

  • Hades 2;

  • Hollow Knight: Silksong

Duda Esposito 

  • Hollow Knight: Silksong;

  • Deltarune;

  • Donkey Kong Bananza;

  • Doom: The Dark Ages;

  • Dune: Awakening

Melhor Jogo Indie

Categoria de Melhor Jogo Indie.
Categoria de Melhor Jogo Indie. (foto: Reprodução/TGA)

Khalil

  • Hades 2;

  • Hollow Knight: Silksong;

  • Blue Prince;

  • Sword of the Sea;

  • Absolum

Maré

  • Hades 2;

  • Hollow Knight: Silksong;

  • Blue Prince;

  • Absolum;

  • Little Nightmares 3

Duda Esposito

  • Hollow Knight: Silksong;

  • Mandragora: Whispers of the Witch Tree;

  • Deltarune;

  • Atomfall;

  • Lost Records: Bloom and Rage

Jogo Mais Aguardado

Categoria de Jogo Mais Aguardado.
Categoria de Jogo Mais Aguardado. (foto: Reprodução/TGA)

Khalil

  • Grand Theft Auto 6;

  • Wolverine;

  • The Duskbloods;

  • The Blood of the Dawnwalker;

  • Gears of War E-day

Maré

  • Grand Theft Auto 6;

  • Wolverine;

  • Lego Batman Legacy of The Dark Knight;

  • Resident Evil Requiem;

  • Onimusha: Way of the Sword

Duda Esposito

  • Resident Evil: Requiem

  • Grand Theft Auto 6;

  • The Witcher 4;

  • Fable;

  • Onimusha: Way of the Sword

Eduardo Fernandes

  • Grand Theft Auto 6;

  • Wolverine;

  • Blade;

  • Resident Evil Requiem;

  • The Witcher 4

Melhor Jogo Multiplayer

Categoria de Melhor Multiplayer.
Categoria de Melhor Multiplayer. (foto: Reprodução/TGA)

Khalil 

  • Peak;

  • R.E.P.O;

  • Split Fiction;

  • Battlefield 6;

  • Marvel Rivals

Maré

  • R.E.P.O;

  • Peak;

  • Split Fiction;

  • Marvel Rivals;

  • Mario Kart World

Duda Esposito

  • Mario Kart World;

  • Donkey Kong Bananza;

  • Split Fiction;

  • Borderlands 4;

  • Dying Light: The Beast

Eduardo Fernandes

  • Battlefield 6;

  • Marvel Rivals;

  • FC26;

  • Mario Kart World;

  • Split Fiction

A cerimônia que traz as indicações do The Game Awards 2025 ocorre ainda em novembro, sem uma data confirmada até o momento, e a celebração que vai premiar os melhores jogos de 2025 ocorre na noite de 11 de dezembro, diretamente de Los Angeles. Ambas transmissões serão ao vivo e gratuitas, podendo ser assistidas no canal oficial do TGA.

  • Google Discover Icon

Khalil Santos

Repórter Júnior

Formado em jornalismo pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília (IESB). Atua desde 2022 como repórter multimídia do Correio Braziliense, o primeiro jornal de Brasília. Participou de coberturas importantes como as eleições de 2022 e

Mariana Menhô

Estudante de jornalismo e amante de fotografia. É estagiária da equipe de Redes Sociais

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 28 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Khalil Santos, Mariana Menhô, Eduardo Fernandes e Eduarda Esposito
postado em 13/11/2025 23:34
