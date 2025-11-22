Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (22/11)

PENSAR BEM

Data estelar: Mercúrio em trígono com Saturno e Júpiter.

Para pensar bem tua percepção há de ser clara e límpida, e os inevitáveis julgamentos que tua mente fizer terão de ser imparciais, porque se ficas pensando sempre em torno de tuas preferências e aversões, sinto informar, tu pensas, mas não pensas bem.

E não pensas bem pelo mero fato de que teu sistema de valores não foi construído originalmente por ti, é produto de tua educação, dos valores morais que te foram transmitidos, e por mais que esses sejam nobres e dignos, ainda assim representam o tempo em que tua mente não pensa bem, se dedicando apenas a reproduzir o que teus antepassados pensaram.

Pensar bem é o que todo ser humano é capacitado a fazer e a natureza inteira torce para que transcendamos a preguiça e nos dediquemos a formular ideias consistentes, porque pensar bem dá trabalho.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

São tantas emoções acontecendo ao mesmo tempo que sua alma vai precisar se recolher um tempo até metabolizar tudo que anda acontecendo. Procure se organizar para reservar esse tempo, em nome de fazer escolhas sábias.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A eloquência não acontece todos os dias, porque normalmente a alma tem dificuldade de encontrar as palavras certas para se comunicar. Por isso, aproveite este momento de fluidez mental e de comunicação. Aproveite.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Antes de qualquer outra coisa, procure resolver os assuntos práticas que demandam sua atenção, porque ainda que sejam chatos, esses oferecem uma plataforma segura sobre a qual você continuar sonhando alto. É assim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As iniciativas que você tomar agora serão frutíferas, em todos os sentidos. Por isso, o mais importante é você definir com clareza a qualidade das iniciativas que tomar, porque todas, sem exceção, darão frutos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os pressentimentos hão de ser levados a sério, mas não esses que a ansiedade provoca, anunciando o fim do mundo que nunca acontece. Aproveite os pressentimentos que anunciam tempos melhores e ótimos relacionamentos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo não significa que esteja acontecendo algo substancioso. É bem mais provável que tudo isso distraia sua alma daquilo que mereceria verdadeira atenção, mas com esforço tudo dá certo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

E as coisas se acertam, mesmo que continuem desacertadas, porque chega uma hora em que a alma não se importa mais com nada do que acontece e decide optar por se sentir bem a despeito de tudo e todos. Um momento mágico.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Sua alma não lida muito bem com a ambiguidade, mas nesta parte do caminho não há como a evitar, porque o cenário é feito de ingredientes que se contradizem entre si e, como resultado, as opções são ambíguas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Com essa força toda circulando pela sua alma e corpo vai ser um tanto difícil se conter, para não enfiar os pés pelas mãos. Seria sábia a contenção, mas se não puder se conter, então se oriente com boa intenção.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Todas essas ideias malucas e normais que circulam pela sua mente nesta parte do caminho precisam ser amadurecidas, porque, você verá, nem todas são factíveis e o tempo demonstrará ser assim. Esperar compensa.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se você tomar as medidas práticas que a vida pede, verá que os resultados serão rápidos e benéficos. É difícil pensar de forma prática, porque a mente voa longe, mas se dedicar por um momento a isso vai valer a pena.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Esse bem-estar que não teria razão de ser, porque os perrengues continuam todos por aí, mas mesmo assim se apresenta com força total, há de ser desfrutado por você e irradiado a todas as pessoas que encontrar.