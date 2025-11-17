Morre, aos 82 anos, Jards Macalé; músico estava internado no Rio de Janeiro

Morreu, nesta segunda-feira (17/11), o músico Jards Macalé, após sofrer uma parada cardíaca. O artista tinha 82 anos e estava internado em um hospital na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, onde tratava um enfisema pulmonar. A informação foi confirmada nas redes sociais do carioca.

"Jards Macalé nos deixou hoje", lamenta a publicação. "Chegou a acordar de uma cirurgia cantando Meu nome é Gal, com toda a energia e bom humor que sempre teve. Cante, cante, cante. É assim que sempre lembraremos do nosso mestre, professor e farol de liberdade. Agradecemos, desde já, o carinho, o amor e a admiração de todos. Em breve informaremos detalhes sobre o funeral", diz a nota.

Jards Anet da Silva nasceu no Rio de Janeiro, em 1943. Ele recebeu o apelido Macalé, nome do pior jogador do Botafogo, à época, pela falta de habilidade com o futebol. Na música, o primeiro álbum, intitulado Jards Macalé, veio em 1972. Um ano antes, ele participou da produção, em Londres, do disco Transa, de Caetano Veloso, lançado em 1972. Os dois fizeram os arranjos juntos. “Sem Macalé não haveria Transa. Estou chorando porque ele morreu hoje. Foi meu primeiro amigo carioca da música”, escreveu no X o ícone da MPB.

Por rejeitar concessões ao mercado fonográfico e manter projeto estético anticomercial, Macalé foi classificado como “maldito”. Ele e outros artistas tidos como marginais, a exemplo de Jorge Mautner e Walter Franco, se mantiveram fora da indústria cultural e puderam realizar trabalhos com maior nível de experimentação. “Que a música siga mantendo a essência desse ipanemense amado”, disse ainda Caetano Veloso.

