Choro Livre, conjunto brasiliense, encerra turnê na Alemanha

Depois de levar a música brasileira às cidades de Viena e Salzburg, na Áustria, e Berna, na Suíça, o grupo Choro Livre finalizou turnê pela Europa com apresentação em Berlim, na última sexta-feira (14/11). Além de canções autorais, o conjunto brasiliense carrega no repertório clássicos de Pixinguinha, Ernesto Nazareth e Jacob do Bandolim. “É muito importante transmitir aos países essa nossa riqueza”, diz o integrante da banda Henrique Neto, violonista de sete cordas.

Formado no final da década de 1980 por Reco do Bandolim, único desde o início, o quinteto também reúne George Costa (violão de seis cordas), Márcio Marinho (cavaquinho) e Valério Xavier (pandeiro). Nesse período, foram realizadas apresentações em mais de trinta países.

“Toda vez que você conhece outra cultura, toma contato com línguas, culinárias, paisagens e costumes diferentes, isso também de alguma forma enriquece a nossa forma de tocar”, garante Neto. Workshops foram realizados em paralelo aos shows nos três países.

A atual turnê, realizada a convite das embaixadas e com apoio do Programa Conexão Cultura DF e do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/Secec-DF), levou não apenas choro, mas também samba, bossa nova, frevo e baião, em esforço para exibir a diversidade rítmica brasileira. “Nossos shows têm isso de levar informações que contextualizam a origem da música brasileira, falar dos compositores, das obras”, reflete Henrique Neto.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel