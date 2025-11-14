Hamilton de Holanda é o primeiro brasileiro a ganhar o Grammy Latino em categoria geral

Um dos principais nomes da música instrumental contemporânea, Hamilton de Holanda se tornou, na noite desta quinta-feira (12/11), o primeiro brasileiro a ganhar o Grammy Latino em uma categoria geral, não restrita à música em língua portuguesa. O carioca radicado brasiliense conquistou o troféu de Melhor álbum de jazz latino/jazz pelo disco Hamilton de Holanda Trio – Live in NYC. Ele também foi o único nome nacional indicado ao prêmio.

Gravado ao vivo no lendário Dizzy’s Club, no Jazz at Lincoln Center, em Nova Iorque, o álbum vencedor do Grammy Latino marcou o encerramento da turnê norte-americana do trio formado por Hamilton (bandolim de 10 cordas), Thiago “Big” Rabello (bateria) e Salomão Soares (teclado e Moog). O disco ainda contou com a participação especial do saxofonista Chris Potter, presente em três faixas do trabalho.

Em entrevista concedida ao Correio na época, Hamilton definiu a noite como “um sonho”. "Eu sempre achei que o choro e o jazz dividem uma mesma herança africana, com essa característica da liberdade e da improvisação. Ter registrado esse encontro com o Chris em um templo da música como este foi incrível. Quero que chegue a todos os ouvidos do mundo", declarou. Juntos, os instrumentistas já haviam ganhado o Grammy Latino na categoria Melhor álbum de instrumental pop, por Maxixe samba groove, em 2022.

Detentor de 17 indicações ao maior prêmio da música latina, o troféu marca a quinta vitória do bandolinista na premiação. Neste ano, Hamilton concorreu pela primeira vez ao Grammy Awards, que celebra a música internacional como um todo. Ele concorreu ao prêmio de Melhor álbum de jazz latino por Collab, trabalho em parceria com o pianista cubano de jazz Gonzalo Rubalcaba.