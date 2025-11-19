Globo avalia produzir nova temporada de 'Justiça'





A Globo está avaliando a possibilidade de produzir uma nova temporada de Justiça, série escrita por Manuela Dias, responsável pelo remake de Vale Tudo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo informações da coluna F5, do Folha de S. Paulo, o objetivo da emissora carioca é contar com uma produção de peso para o Globoplay, sua plataforma de streaming, no ano que vem.

Além disto, o sucesso alcançado por Vale Tudo no meio digital teria contribuído por reativar o interesse em uma terceira leva de episódios da série, que foi produzida em 2016 e 2024.

Em setembro, Vale Tudo assumiu o posto de novela mais assistida da história do Globoplay. Justiça 2, inclusive, é uma das três séries originais mais vistas do serviço de streaming. O entendimento da Globo é de que Manuela Dias pode repetir o feito com uma terceira temporada da produção.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Todavia, apesar dos rumores que circularam recentemente, o canal ainda não bateu o martelo sobre a estreia de Justiça 2 na TV aberta, ao contrário do que foi planejado inicialmente. A emissora avalia lançar a série apenas em 2026, descartando, por ora, o retorno do drama ainda neste ano.