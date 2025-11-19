Galvão Bueno é internado com pneumonia viral

O narrador esportivo Galvão Bueno, de 75 anos, está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o fim de semana após ser diagnosticado com pneumonia viral. Segundo a assessoria de imprensa, ele procurou atendimento ao não se sentir bem e recebeu o diagnóstico na unidade de saúde.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com a equipe que o acompanha, Galvão está em tratamento e apresenta melhora.

O próprio narrador divulgou uma atualização sobre seu estado de saúde na terça-feira (18/11), pelas redes sociais. No vídeo, agradeceu as mensagens de apoio e disse que deverá receber alta nos próximos dias. “Tive uma pneumonia viral, nada de muita gravidade, mas que tem que ser muito bem tratada. Mas segunda-feira já estarei firme no Galvão e Amigos, da Band, e aqui no dia a dia com vocês”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Galvão Bueno (@galvaobueno)

Mesmo hospitalizado, Galvão comentou o empate da seleção brasileira com a Tunísia e falou sobre suas impressões do time comandado por Carlo Ancelotti. Ele destacou a evolução da equipe, mencionou possíveis opções para o gol e as laterais, e elogiou jovens nomes como Estevão, ponta-direita do Chelsea.

Além disso, também levantou dúvidas sobre a disputa no ataque, citando Vitor Roque, do Palmeiras, Mateus Cunha, do Manchester United e o retorno de Raphinha, do Barcelona. Sobre Neymar, ele acredita que pelo futebol jogado hoje, não estará na Copa, "mas ainda falta muito tempo para tudo começar.”