Galvão Bueno é internado com pneumonia viral

Narrador de 75 anos está no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o fim de semana

Galvão está em tratamento e apresenta melhora - (crédito: Globo/João Cotta)
Galvão está em tratamento e apresenta melhora - (crédito: Globo/João Cotta)

O narrador esportivo Galvão Bueno, de 75 anos, está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o fim de semana após ser diagnosticado com pneumonia viral. Segundo a assessoria de imprensa, ele procurou atendimento ao não se sentir bem e recebeu o diagnóstico na unidade de saúde.

De acordo com a equipe que o acompanha, Galvão está em tratamento e apresenta melhora. 

O próprio narrador divulgou uma atualização sobre seu estado de saúde na terça-feira (18/11), pelas redes sociais. No vídeo, agradeceu as mensagens de apoio e disse que deverá receber alta nos próximos dias. “Tive uma pneumonia viral, nada de muita gravidade, mas que tem que ser muito bem tratada. Mas segunda-feira já estarei firme no Galvão e Amigos, da Band, e aqui no dia a dia com vocês”, afirmou.

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Galvão Bueno (@galvaobueno)

Mesmo hospitalizado, Galvão comentou o empate da seleção brasileira com a Tunísia e falou sobre suas impressões do time comandado por Carlo Ancelotti. Ele destacou a evolução da equipe, mencionou possíveis opções para o gol e as laterais, e elogiou jovens nomes como Estevão, ponta-direita do Chelsea.

Além disso, também levantou dúvidas sobre a disputa no ataque, citando Vitor Roque, do Palmeiras, Mateus Cunha, do Manchester United e o retorno de Raphinha, do Barcelona. Sobre Neymar, ele acredita que pelo futebol jogado hoje, não estará na Copa, "mas ainda falta muito tempo para tudo começar.”

 

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 19/11/2025 16:27 / atualizado em 19/11/2025 18:01
