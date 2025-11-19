LeBron descarta disputar Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028

(FILES) LeBron James #23 of the Los Angeles Lakers dribbles during the second half of a game against the Charlotte Hornets at Crypto.com Arena on December 28, 2023 in Los Angeles, California. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Sean M. Haffey/Getty Images/AFP. The NBA has postponed the January 9, 2025, scheduled game between the Charlotte Hornets and Los Angeles Lakers due to the devastating wildfires in the Los Angeles area. The NBA announced the move without naming a new date for the contest, the first of a scheduled five-game homestand for LeBron James and his teammates. - (crédito: Sean M. Haffey/AFP)

LeBron James descartou a possibilidade de integrar a seleção americana que competirá diante de sua torcida nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028, enquanto Stephen Curry considerou improvável sua participação no torneio.

James e Curry, de 40 e 37 anos respectivamente, foram companheiros de equipe no ano passado na conquista da medalha de ouro pelos Estados Unidos nos Jogos de Paris, onde arrancaram a medalha de ouro da França, país anfitrião, em uma final memorável.

O astro do Los Angeles Lakers, que terá 43 anos nos próximos Jogos Olímpicos, reconheceu em seu podcast 'Mind the Game' que não há chances de ele competir por uma quarta medalha de ouro.

"Você já sabe minha resposta", disse LeBron James a Steve Nash, co-apresentador do podcast, quando questionado sobre a possibilidade de uma despedida olímpica em casa.

"Nem pergunte. Estarei assistindo de Los Cabos... Acabou para mim", afirmou.

Por sua vez, Curry, o convidado especial desse episódio, não descartou completamente a possibilidade, mas expressou sérias dúvidas sobre se poderá participar.

"Nunca diga nunca, mas duvido muito", respondeu o astro do Golden State Warriors, que foi fundamental na vitória sobre a França na final de Paris, com 24 pontos e várias cestas de três pontos espetaculares.

"Não podemos superar o que acabamos de fazer", disse James. "Não podemos superar isso... Literalmente jogamos contra a França em Paris na final".