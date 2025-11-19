Jazz na Vila renova tradição e transforma São Jorge em palco aberto

O festival Jazz na Vila celebra sua 7ª edição entre 20 e 22 de novembro, ocupando a Vila de São Jorge, na Chapada dos Veadeiros (GO), com uma programação gratuita que integra música, natureza e a energia cultural da região. Com o tema “A Natureza como Partitura”, o evento presta homenagem aos grandes nomes do jazz e às matrizes afro-brasileiras, destacando um tributo in memoriam ao multi-instrumentista Hermeto Pascoal, referência da música instrumental brasileira e símbolo de inovação sonora.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao longo de três dias, mais de 40 artistas, entre grupos, duos e formações variadas, se apresentam na Praça do Artesão e em diversos espaços da Vila de São Jorge. De acordo com Mércia Beatriz Miranda, presidente da Associação Veadeiros, eventos como o Jazz na Vila fortalecem a Chapada dos Veadeiros como um destino cultural.

“São Jorge tem uma identidade artística muito forte, e quando o festival Jazz na Vila ganha força, toda a Chapada cresce junto. Esses encontros movimentam a economia local, valorizam os artistas, aproximam os visitantes da cultura e ajudam a integrar Alto Paraíso, Vila de São Jorge, Colinas, São João D’Aliança, Cavalcante e Teresina de Goiás em torno de um mesmo propósito: celebrar o Cerrado e as pessoas que vivem aqui. É um evento regional que transborda e fortalece todo o território”, afirma Mércia.

Entre as atrações confirmadas estão Gabriel Grossi Trio (RJ), Indiana Nomma (SP), Esdras Nogueira Quinteto (DF), Marlene Souza Lima Trio (DF), Passo Largo (DF), Pablo Fagundes (DF), Pablo Vares (URU), Renato Segredo e Luana Castanho. O sábado traz um dos grandes destaques da edição: um cortejo instrumental pelas ruas da vila, reunindo percussões, sopros, violões e instrumentos do Cerrado. A diretora geral, Luciana Alcamim, destaca que esse é o momento em que público e músicos se tornam uma única orquestra ao ar livre.

Criado por empresários da Vila de São Jorge através da ASSEJOR, o Jazz na Vila se consolidou como um dos grandes festivais da Chapada. Nesta edição, a realização passa a ser liderada por Luciana Alcamim, com Formiga Produções na produção, curadoria de Lucas Formiga e direção criativa de Michelle de Fátima. O festival conta com patrocínio de Cartões CAIXA e Corona, além do apoio da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, Secretaria de Administração de São Jorge, ASSEJOR e Associação Veadeiros.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Confira a programação completa:

Quinta (20/11)

Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge — Solenidade de abertura

20h – Abertura oficial

Shows:

21h – Flávio Marciano (GO)

22h – Marlene Souza Lima Trio (DF)

23h – Elias Augusto Trio (DF)

00h – Samba Pras Moça (GO)

Jazz & Gastronomia – Couvert artístico nos restaurantes





Sexta (21/11)

Vila de São Jorge

16h – Orango Tango – Pablo Vares (URU)

20h – Santo Cerrado – Duo Marlene Souza e Anco Marcos (DF)

20h – Luar da Vila – Isabela Bianor e Banda (DF)

20h – Rústico – Maíra Guedes Trio convida Elias Augusto (DF)

20h – Lua Nova – Pablo Fagundes (DF) e Marcus Moraes (DF) convidam Adriana Losi (GO)

Sábado (22/11)

Vila de São Jorge

8h – Casa de Delícias – Pablo Vares (URU)

14h – Moringa – Marlene Souza Lima Trio (DF)

14h – Rústico – Pablo Vares (URU)

14h – Na Mata – Indiana Nomma (SP) e Elias Augusto (DF)

17h – Mirante São Jorge – Passo Largo (DF) convida Pablo Fagundes (DF)

19h – Luar da Vila – Pablo Vares (URU)

20h – Bar do Pelé – Elias Augusto Trio (DF)

20h – Santo Cerrado – Gabriel Lourenço e Rafael Alabarce (DF)

20h – Rústico – Flávio Silva (DF) convida Gabriela Costa (DF)

Alto Paraíso

13h – Coffee Shop São Bento – Gabriel Lourenço e Rafael Alabarce (DF)

19h – Ruana – Marlene Souza Lima (DF) convida Anco Marcos (DF)

Domingo (23/11)

14h – Na Mata – Gabriel Grossi (RJ) e Pablo Vares (URU)



Palco Praça do Artesão (Acesso gratuito):





Sexta (21/11)

Roda de Conversa (15h–17h)

Temas: música e sustentabilidade, turismo ecológico e afrofuturismo

Mediação: Esdras Nogueira (DF)

Convidados: Elias Augusto, Indiana Nomma, Marlene Souza Lima, Flávio Silva, Pablo Fagundes e lideranças locais

Shows

21h – Lounge Jazz: DJ Alira (DF)

22h15 – Renato Segredo (GO), Flávio Marciano (GO) e Matheus di Pádua (GO)

23h – Passo Largo (DF) convida Indiana Nomma (SP)

00h – Esdras Nogueira (DF) convida Passo Largo (DF) e Adriana Losi (GO)

01h–02h – Jam Session

02h – Encerramento

Sábado (22/11)

Shows

21h – Lounge Jazz: DJ Lara Luzuah (GO)

22h – Gui Folko Trio (SP) convida Matheus di Pádua (GO) e Caetano Bartholo (GO)

22h45 – Pablo Vares (URU)

23h30 – Flávio Silva Trio (DF)

00h20 – Gabriel Grossi Trio (RJ) convida Matheus de Paula (DF) e Felipe Viegas (DF)

01h20 – Jam Session

02h – Encerramento

Serviço:

Jazz na Vila — 7ª Edição