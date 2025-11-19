Sesc Ceilândia recebe quatro sessões do espetáculo Torto Arado

Torto Arado- O Musical, peça estrelada por Larissa Luz, Bárbara Sut e Lilian Valeska estará no SESC de Ceilândia neste final de semana. - (crédito: Caio Lirio )

Neste fim de semana (21 a 23/11), o Sesc de Ceilândia será palco de quatro sessões do espetáculo Torto Arado — O Musical. Os ingressos para o espetáculo inspirado no livro de Itamar Vieria Jr. estão à venda a partir de R$ 5 na bilheteria digital e física do Sesc.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Nova série da Netflix terá Marieta Severo, Alice Wegmann e Nanda Costa

A peça propõe uma imersão no sertão baiano. O enredo do musical acompanha as irmãs Bibiana e Belonísia, filhas de trabalhadores rurais, em condições análogas à escravidão. Desde a infância, as irmãs foram marcadas por um acidente que as une e separa. A produção aborda temas como ancestralidade, escravisão e fé.

Leia também: Slipknot vende participação majoritária de seu catálogo musical para empresa global de investimentos

Torto Arado — O Musical conta com 22 artistas em cena, entre músicos e atores. A atriz e cantora Larissa Luz, conhecida por interpretar Elza Soares no musical Elza, interpreta Bibiana. Belonísia é interpretada pela Bárbara Sut, e Donana, personagem exclusiva da peça, avó das protagonistas, é interpretada por Lilian Valeska.

Leia também: Oficinas sensoriais enriquecem visitas a exposição na Caixa

O livro Torto Arado foi publicado em 2019 e escrito por Itamar Vieira Júnior. O livro teve mais de um milhão de exemplares vendidos e foi traduzido para 31 idiomas. Com a obra, Vieira Júnior recebeu diversos prêmios, dentre eles o Jabuti.

Leia também: Cia Os Buriti promove quatro dias de atividades na Caixa Cultural Brasília

A peça é dirigida pelo dramaturgo e cineasta Elísio Lopes Jr., conhecido pelo trabalho nos roteiros de Medida Provisória e Ó Paí, Ó 2. A produção foi indicada a 10 categorias no Prêmio Shell de Teatro. Jarbas Bittencourt ficou responsável pela direção musical e composição de músicas inéditas para a peça, destacando as sonoridades do sertão.

Leia também: Filha de Michael Jackson critica administradores do espólio do pai em ação judicial

Já a direção de movimento foi realizada pelo coreógrafo e bailarino Zebrinha, jurado da Dança dos Famosos da TV Globo. As coreografias da peça unem corpo, som e espiritualidade. Além disso, a cenografia foi realizada por Renata Mota, os figurinos por Bettine Silveira e a coordenação geral por Fernanda Bezerra.

Leia também: Sarau do Cebolão recebe música negra brasileira nesta quarta (19/11)

Serviço

Torto Arado — O Musical no DF

Sexta (21/11), às 19h, sábado (22/11), 15h, e domingo (23/11), às 18h, no Sesc Ceilândia (DF). Ingressos à venda a partir de R$ 5 pelo site sescdf.com.br/web/eventos. Não recomendado para menores de 15 anos.