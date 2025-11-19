Brasília celebra legado de Guerra-Peixe e Radamés Gnattali

Revisitando obras de dois grandes compositores da história na cultura popular e erudita brasileira, o projeto Brasil Moderno em Piano: Guerra-Peixe e Radamés Gnattali chega à capital de forma gratuita na próxima segunda-feira (24/11). Os renomados músicos Diogo Monzo e Pablo Marquine serão responsáveis por interpretar os grandes mestres durante as apresentações.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Sesc 504 sul recebe Victor Angeleas no encerramento do Estação do Choro

Guerra-Peixe, compositor, regente e violinista, deixou um legado marcado por inovações e profundo vínculo com a cultura brasileira. Visto que suas obras mesclavam a música erudita com o folclore brasileiro. Já Radamés Gnattali consolidou-se como ponte entre o popular e o clássico, criando uma linguagem que redefiniu a música brasileira no século 20.

Leia também:Jorge Aragão celebra 50 anos de carreira com show gratuito

No repertório, clássicas como:Preciosa, de Gnattali, e Ponteado, de Guerra-Peixe, serão relembrados em novos arranjos. Além de Diogo Monzo e Pedro Marquine, a sessão da noite contará com a presença de Ligia Moreno, pianista brasiliense premiada nacionalmente e internacionalmente.

Além de celebrar as trajetórias desses grandes músicos, o projeto busca estimular o diálogo com artistas do DF e ampliar o acesso às obras por meio de acessibilidade e do lançamento digital dos novos arranjos criados pelos pianistas.





Serviço

Projeto Brasil Moderno em Piano: Guerra-Peixe e Radamés Gnattali

Na próxima segunda-feira (24), sessões às 14 h e 20h, na Casa Thomas Jefferson (706 Sul). Entrada gratuita. Livre para todos os públicos.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel