Documentário

'Tesouro Natterer', de Renato Barbieri, será exibido no SESC 504 Sul

Tesouro Natterer será exibido no dia 4 de dezembro e contará com a presença do diretor, Renato Barbieri

Documentário Tesouro Natter - (crédito: Divulgação)
O documentário Tesouro Natterer será exibido no SESC no dia 4 de dezembro, às 19h. Premiada em quatro categorias no 57° Festival de Brasília do Cinema, a produção celebra o Bicentenário das Relações Brasil-Áustria e dos 200 anos da Comitiva Leopoldina.   

A obra discute a preservação da memória nacional e os impactos do incêndio do Museu Nacional. Além dos prêmios no Festival de Brasília de Cinema, foi vencedor do maior festival de documentários da América Latina, o É Tudo Verdade em 2024. O documentário revisita a trajetória do naturalista austríaco Johann Natterer, que viveu por 18 anos no Brasil e reuniu mais de 50 mil itens científicos e etnográficos. 

Além da exibição do documentário, a sessão também contará com a presença do diretor do documentário, Renato Barbier. Responsável por títulos como Pureza, Servidão e Atlântico Negro — Na Rota dos Orixás, Barbieri reforça, com esta nova obra, o compromisso com narrativas que dialogam com o passado para iluminar debates contemporâneos, abordando identidade, cultura e direitos sociais.


Serviço

Tesouro Natterer

Dia 4 de dezembro, às 19h. No SESC 504. Entrada gratuita sujeita a lotação. Classificação indicativa livre.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel

Por Madu Suhet
postado em 21/11/2025 16:07
