São Paulo barra show de Kanye West e produtora confirma cancelamento

A Holding Entretenimento & Networking confirmou que o show de Kanye West (ou Ye), previsto para 29 de novembro, não acontecerá mais em São Paulo. A decisão veio após a prefeitura retirar o aval para utilização do Autódromo de Interlagos, mesmo com pagamentos já efetuados pela organização.

A posição do prefeito Ricardo Nunes (MDB) acelerou o desfecho. Ele declarou que artistas associados à apologia ao nazismo não se apresentariam em espaços públicos da cidade, afirmando que impediria qualquer atividade ligada ao rapper em equipamentos municipais.

O Ministério Público de São Paulo também já havia se mobilizado. Um inquérito aberto pela Promotoria de Direitos Humanos alertava para o risco de discurso antissemita durante o evento e previa atuação imediata da Polícia Militar caso símbolos ou mensagens nazistas fossem utilizados. A promotora destacou que a liberdade de expressão não autoriza manifestações discriminatórias e citou a música Heil Hitler como exemplo de conteúdo que configuraria crime.

O histórico recente de Kanye reforçou a pressão. Desde 2022, o artista tem repetido falas antissemitas, elogiado Adolf Hitler, sido temporariamente banido de plataformas digitais e perdido contratos comerciais. O lançamento da música Heil Hitler, em maio — data que marca 80 anos da derrota nazista — reacendeu as críticas e circulou milhões de vezes na rede X, apesar de bloqueios em outras plataformas.

Com o veto ao uso do autódromo e o ambiente político desfavorável, a produtora afirmou que não havia condições de manter o espetáculo na capital paulista. A empresa agora busca outra cidade “que ofereça abertura para o espetáculo e valorize a cultura urbana” e informará nova data e local. Os ingressos já adquiridos continuam válidos para a futura apresentação, mas aqueles que não quiserem aguardar poderão solicitar reembolso integral.

