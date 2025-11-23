Saiba quem é Dupê, cantor que fez feat com Pabllo Vittar - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Dupê vem ganhando espaço na cena musical brasileira graças a uma estética ousada, cheia de referências culturais e uma assinatura sonora que mistura tradição nordestina com experimentações modernas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nascido em Salvador (BA), o cantor e compositor acumula nove anos de carreira e se destaca por unir gêneros como forró, arrocha, piseiro e pagodão baiano a elementos do trap, do rock, do jazz, do emo e até da cultura geek. Essa mistura improvável rendeu ao artista um estilo que ele mesmo descreve como música nordestina com atitude de trap, e não o contrário, criando uma identidade que rapidamente chamou atenção dentro e fora das redes.

A trajetória de Dupê ganhou ainda mais força após ele viralizar cantando forró em versões nada convencionais. Esse impacto impulsionou projetos como New Brega, iniciativa que combina rap com sonoridades típicas do Nordeste, e o irreverente Cangaço Sessions, onde Dupê recria hits internacionais com estética gótica, digital e nordestina ao mesmo tempo. A proposta celebra a pluralidade cultural do país e reforça o talento do cantor em transformar influências variadas em algo completamente novo.

Nos últimos anos, Dupê também mergulhou em letras que exploram amor, resistência e cotidiano, ampliando sua presença na MPB contemporânea. Entre seus lançamentos estão o EP Cordel, Paixão e Pixo e músicas como Constelação, que reforçam seu olhar poético sobre a vida urbana e suas raízes regionais. Sua sonoridade híbrida e marcante tem atraído público diverso e conquistado nomes influentes da internet e da indústria musical.

Essa originalidade levou Dupê a um dos convites mais importantes de sua carreira: ser a única participação do EP natalino de Pabllo Vittar, Prazer, Mamãe Noel. No projeto, ele aparece no feat A Ceia, faixa que combina a potência vocal de Pabllo com o timbre grave e a estética experimental do artista baiano. A colaboração reforça o momento ascendente de Dupê e destaca seu papel como uma das vozes mais inovadoras da nova música brasileira.

Com presença forte nas redes, criatividade de sobra e uma identidade que desafia rótulos, Dupê segue expandindo fronteiras e levando o Nordeste para caminhos pouco explorados, sempre com personalidade, irreverência e muita originalidade.