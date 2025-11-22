'Stranger Things 5' terá morte mais violenta da série, dizem criadores

Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things chega à Netflix em 26 de novembro - (crédito: Crédito: Netflix Studios/Divulgação)

Faltando menos de uma semana para a estreia da quinta e última temporada de Stranger Things, seus criadores Ross e Matt Duffer prometeram um momento que deve chocar os espectadores. Segundo os irmãos, o novo ano não será tão violento quanto o quarto ano, mas contará com o que eles definiram como "a morte mais violenta de qualquer temporada".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Nosso objetivo sempre foi intensificar as temporadas de acordo com as idades dos personagens e do público", afirmou Ross em entrevista ao The Times. "Mas Stranger Things continua conquistando novos espectadores. Espero que os pais não fiquem muito bravos com a gente."

Sobre as várias teorias levantadas por fãs da série nas redes sociais, os irmãos cineastas revelaram não ligar muito para o que os espectadores querem que aconteça nos episódios finais. "Os finais de todos os personagens têm que parecer certos", disse Matt. "Isso era mais importante do que dar aos fãs o encerramento que eles esperavam. Mas, na medida do possível, eu não fico muito online. Nem sei ao certo o que as pessoas querem que aconteça."

Leia também: A próxima novela das sete da Globo terá clipes musicais



Segundo os cineastas, as filmagens dos episódios finais de Stranger Things foram emotivas, com "todo mundo aos prantos". "Parecia que todo dia nós estávamos rodando a cena final de um ator e dando adeus", lembrou Matt.

Com quatro episódios, o Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things chega à Netflix em 26 de novembro, às 22h (Horário de Brasília). O Volume 2, com três capítulos, vai ao ar em 25 de dezembro e o episódio final será disponibilizado em 31 de dezembro, sempre às 22h.