Filho de Gugu resgata fotos raras e lamenta os 6 anos da morte do pai

João Augusto Liberato, de 23 anos, emocionou os seguidores ao publicar um álbum raro da infância em homenagem aos seis anos da morte de Gugu Liberato. As imagens mostram viagens em família, momentos descontraídos e cenas que registram o crescimento dele ao lado das irmãs gêmeas, Marina e Sofia.

As fotos revelam um lado íntimo da família Liberato. Além disso, reforçam a presença constante de Gugu na rotina dos três filhos. João Augusto, que segue carreira na televisão, usou a postagem para expressar saudade. "Hoje completa exatos 6 anos sem ele nas nossas vidas… Que um dia possamos nos encontrar novamente", escreveu.

A data marca o acidente trágico que tirou a vida de Gugu em 21 de novembro de 2019, após uma queda de cerca de quatro metros em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos.

De acordo com as investigações, o apresentador tentava consertar um ar-condicionado quando sofreu um traumatismo craniano grave que levou à morte cerebral.