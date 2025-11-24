Globo define cronograma com novelas verticais para 2026

A Globo está realizando investimentos pesados na produção de novelas verticais, e têm feito a aprovação de projetos que serão feitos exclusivamente para o Globoplay.

Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, a primeira trama produzida pelo serviço de streaming, e que estreia próximo dia 12 de dezembro, será protagonizada por Maya Aniceto e Gustavo Mioto, sob autoria de Ricardo Hofstetter.

Segundo informações do jornal O Globo, o canal carioca, inclusive, definiu que a segunda novela vertical também possuirá a assinatura do autor. Sob título de Quem é o Pai do Meu Bebê?, os textos da produção já estão prontos, com gravações que iniciarão em breve, e a direção que pode ser assumida por Roberta Richard.

Os microdramas, inclusive, são um fenômeno na China, que produz milhares por ano. Brasil e Estados Unidos também figuram na lista dos maiores consumidores do mundo. De olho nessa tendência de crescimento, a Globo passou a investir nesse tipo de dramaturgia.





