Wagner Moura divulga "O Agente Secreto" em talk show de Kelly Clarkson

Na corrida pelo Oscar, o ator Wagner Moura, protagonista de O Agente Secreto, entrou em cena nos talk shows estadunidenses com entrevista no The Kelly Clarkson Show. O episódio gravado na quinta-feira (20/11) vai ao ar hoje na NBC. A cantora e apresentadora publicou foto com o astro nas redes sociais e — como sempre — os brasileiros invadiram os comentários com elogios ao brasileiro.

A entrevista é um passo importante para a promoção do longa, dirigido por Kleber Mendonça Filho. Recém-premiado após o sucesso de Ainda Estou Aqui, o Brasil pode ter uma nova chance de conquistar a estatueta com O Agente Secreto. Além das categorias voltadas para a produção, Wagner é uma das apostas apontadas pela imprensa dos EUA para disputar a categoria de Melhor Ator.

Nas redes sociais, o jornalista Caio Pimenta, do Cine Set, relata que o ator baiano esbanjou carisma durante a entrevista. “Meu rolê duvidoso de NY deu certo: Wagner Moura mandou bem demais no talk show da Kelly Clarkson. Falou da perna cabeluda do Agente Secreto, exaltou Roberto Carlos e até sambou. Dominou o palco e fez a plateia querer mais”, escreveu.

Essa não é a primeira vez que o astro aparece no talk show. Em 2024, ele esteve como convidado para promoção do filme Guerra Civil, em que contracena com nomes como Cailee Spaeny e Kirsten Dunst.

Além de Wagner Moura, o episódio desta segunda tem como convidados o ator Brendan Fraser e o diretor Morgan Stevenson Cooper.