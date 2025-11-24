Cidinha da Silva lança livro sobre Sueli Carneiro nesta segunda (24/11)

Em comemoração aos 75 anos de Sueli Carneiro, a escritora Cidinha da Silva lança o livro Só bato em cachorro grande, do meu tamanho ou maior. O livro compartilha 81 lições de amor, escuta e ancestralidade que aprendeu com uma das maiores intelectuais em atividade, que Sueli testemunhou ao longo de mais de 30 anos com a pensadora negra brasileira. O lançamento do livro será nesta segunda-feira, às 18h30 na sala 306 do edifício Acropol, com a presença da autora.
Cidinha sistematiza, em textos breves, o Método Sueli Carneiro, que reúne ensinamentos como "A fúria é banta” e “Não abra espaço com os cotovelos”, entre outras preciosidades ouvidas diretamente da mestra.
Cidinha lembra que cada passo em direção à justiça social é fundamentado na força dos ancestrais e na potência dos encontros. Assim, mais do que um manual a ser seguido, o livro expõe um olhar atento sobre a trajetória de uma mulher negra que luta por um mundo igualitário.
Serviço
Só bato em cachorro grande, do meu tamanho ou maior
Lançamento nesta segunda-feira, às 18h30, na sala 306 do edifício Acropol. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.
