Cidinha da Silva lança livro sobre Sueli Carneiro nesta segunda (24/11)

'Só bato em cachorro grande, do meu tamanho ou maior' traz 81 lições que Cidinha aprendeu em mais de 30 anos de convivencia com Sueli Carneiro

Cidinha da Silva lança novo livro - (crédito: Arquivo)

Em comemoração aos 75 anos de Sueli Carneiro, a escritora Cidinha da Silva lança o livro Só bato em cachorro grande, do meu tamanho ou maior. O livro compartilha 81 lições de amor, escuta e ancestralidade que aprendeu com uma das maiores intelectuais em atividade, que Sueli testemunhou ao longo de mais de 30 anos com a pensadora negra brasileira. O lançamento do livro será nesta segunda-feira, às 18h30 na sala 306 do edifício Acropol, com a presença da autora.

Cidinha sistematiza, em textos breves, o Método Sueli Carneiro, que reúne ensinamentos como "A fúria é banta” e “Não abra espaço com os cotovelos”, entre outras preciosidades ouvidas diretamente da mestra.

Cidinha lembra que cada passo em direção à justiça social é fundamentado na força dos ancestrais e na potência dos encontros. Assim, mais do que um manual a ser seguido, o livro expõe um olhar atento sobre a trajetória de uma mulher negra que luta por um mundo igualitário.

Serviço

Só bato em cachorro grande, do meu tamanho ou maior

Lançamento nesta segunda-feira, às 18h30, na sala 306 do edifício Acropol. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.

