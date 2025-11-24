Cantor Jimmy Cliff, ícone do reggae, morre aos 81 anos

Ícone mundial do reggae, Cliff foi um dos principais responsáveis por levar o gênero ao público internacional antes mesmo da ascensão de Bob Marley - (crédito: JOSE JORDAN)

O cantor Jimmy Cliff morreu aos 81 anos em decorrência de uma convulsão seguida de pneumonia, conforme informações divulgadas nesta segunda-feira (24/11) pela família do músico em uma publicação nas redes sociais de Cliff.

No comunicado, os familiares agradeceram o apoio dos fãs ao longo da carreira de Cliff. “A todos os seus fãs ao redor do mundo, saibam que o apoio de vocês foi sua força durante toda a trajetória. Ele valorizava profundamente cada demonstração de carinho. Também queremos agradecer ao Dr. Couceyro e a toda a equipe médica, que foram extremamente solidários e prestativos durante este processo difícil”, diz o texto, assinado por Latifa, Lilty e Aken.

A nota também pede privacidade e informa que novas atualizações serão divulgadas posteriormente. “Jimmy, meu querido, que você descanse em paz. Vou seguir seus desejos. Esperamos que todos respeitem nossa privacidade neste momento. Mais informações serão fornecidas futuramente. Nos vemos — e nós vemos você, Lenda”, encerra o comunicado.

Ícone mundial do reggae, Cliff foi um dos principais responsáveis por levar o gênero ao público internacional antes mesmo da ascensão de Bob Marley. Além de parcerias com nomes como Annie Lennox e Paul Simon, o artista ganhou projeção global ao protagonizar o filme The Harder They Come (lançado no Brasil como Balada Sangrenta), de 1972, cuja trilha sonora se tornou marco na popularização do reggae. No cinema, atuou ainda em Clube Paraíso (1986) e Marcado para a Morte (1991).

Ao longo da carreira, recebeu a Ordem do Mérito, maior honraria do governo jamaicano, e tornou-se um dos únicos dois artistas do país incluídos no Rock and Roll Hall of Fame, ao lado de Bob Marley. Seu álbum Rebirth venceu o Grammy de melhor álbum de reggae e figurou entre os 50 melhores discos de 2012, segundo a revista Rolling Stone.