Morre Ione Borges aos 73 anos, ícone da TV que marcou gerações

Ione Borges em sua última aparição no programa 'Mulheres', da TV Gazeta, em 2020 - (crédito: Reprodução / TV Gazeta)

Integrante da dupla Parceirinhas ao lado de Claudete Troiano, Ione Borges morreu nesta segunda-feira (24/11), aos 73 anos, conforme anunciado pela amiga e colega profissional. A apresentadora televisiva ganhou notoriedade com o programa Mulheres, da TV Gazeta, na década de 1980.

“Hoje me despeço com o coração apertado, mas cheio de gratidão. Obrigada, minha linda e eterna parceirinha”, disse Claudete em homenagem à amiga nas redes sociais. “Juntas, na televisão, construímos uma história que atravessou gerações e marcou a vida de tantas pessoas. Dividimos risos, emoções, aprendizados e, acima de tudo, vivemos momentos de verdadeira felicidade.”

Ione integrou a geração que acompanhou a própria evolução da televisão no país. Seu caminho começou ainda nos anos 1960, quando aparecia em campanhas e produções como modelo e atriz. Essa primeira fase serviu de base para a carreira que, mais tarde, a consolidaria como um dos nomes mais associados ao conteúdo voltado ao público feminino.

Sua passagem por diferentes emissoras, como Record, Globo e Cultura, ajudou a moldar sua versatilidade diante das câmeras. Foi ao chegar à TV Gazeta que Ione encontrou o ambiente onde realmente construiu sua marca. No canal, assumiu atrações variadas e de grande visibilidade, como Mulheres, Ione, Pra Você, Manhã Gazeta e Todo Seu. A soma desses trabalhos a transformou em um dos rostos mais emblemáticos da programação.

Em 2010, após décadas contínuas na televisão, optou por se afastar da rotina diária de gravações, alegando desgaste físico e problemas nas cordas vocais, que dificultavam a continuidade do trabalho. A despedida, porém, não significou ruptura: reconhecendo sua relevância histórica, a TV Gazeta ofereceu-lhe um contrato vitalício. Desde então, Ione aparece apenas em edições especiais de fim de ano, que reúnem profissionais de diferentes momentos da emissora.