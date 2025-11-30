Entre bad boy e bom moço, Paulo Mendes deixa público julgar personagens

Aos 21 anos, Paulo Mendes está vivendo um momento de ascensão intensa na televisão brasileira. Logo após dar vida a Tomás em Mania de você, o ator emendou o trabalho na faixa das 21h e agora se destaca como Raul em Três Graças, o controverso personagem principal da atual novela, criada e escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva. Ao Correio, o carioca abriu o jogo sobre a sensação de transitar entre papéis de backgrounds similares, o desafio de interpretar vilões e seus planos para o futuro, que incluem uma cadeira na direção de cinema.

O ator chamou a atenção por assumir, em rápida sucessão, dois personagens com arcos iniciais surpreendentemente parecidos: ambos são filhos únicos de mães ricas e viúvas, e ambos engravidam suas namoradas. Questionado sobre essa repetição de elementos e o processo de diferenciação, Paulo Mendes demonstrou confiança na equipe e no próprio método.

"É uma sensação ótima! Eu sempre achei muito interessante as diferentes formas que conseguimos abordar os mesmos assuntos," afirmou. A transição entre Tomás e Raul, segundo ele, foi tranquila, permitindo uma pausa necessária: "Acho que consigo diferenciar bem o 'eu' dos personagens, então essa pequena pausa que tive foi para respirar um pouco e acalmar o coração para a trama importante que vinha por aí."

Paulo Mendes, ator (foto: Pascal Hass)

Em Mania de você, Tomás é o filho da vilã Ísis (Mariana Ximenes), que oculta da sogra, a ricaça Berta (Eliane Giardini), que o herdeiro natural dos negócios da família não é filho do marido, Henrique (Antonio Saboia), mas do amante, Guga (Allan Souza Lima), ambos mortos. Paulo Mendes também deu vida ao bad boy Rogério, responsável pelo estopim de tragédias da série Os outros, e ao noviço Luís, da novela Amor perfeito, ambas de 2023.

O jovem ator também refletiu sobre a importância de personagens complexos, como Raul e o Rogério de Os outros, em comparação com "bons moços", como o que viveu às 18h. Embora reconheça a densidade e o interesse em explorar problemas familiares e temas controversos, o ator garante que a dedicação é a mesma para qualquer papel. "Acho que todo personagem tem sua importância e suas particularidades. Mas para fazer um bom moço também requer muito estudo", defendeu, concluindo que as "questões" de cada um é que os tornam humanos e cativantes.

O personagem Raul é um menino viciado em drogas e está envolvido em um dos temas mais delicados da trama, tendo cometido o crime de comercializar a própria filha, que ainda está no ventre da mãe, Joélly (Alana Cabral), uma menina de 15 anos que é filha de Gerluce (Sophie Charlotte), cuidadora da avó dele, Josefa (Arlete Salles). Colocado na hipotética posição de advogado de defesa de Raul, Paulo Mendes preferiu a neutralidade em relação ao público, mantendo seu foco na arte da atuação.

"Como ator, acredito que devo entender o lado do meu personagem e defendê-lo em cena, mas acho que, nessa questão, prefiro deixar para o público julgar como quiser", declarou, separando a função de intérprete da responsabilidade ética do personagem.

Reencontros no set

A nova fase na Globo trouxe também reencontros calorosos com colegas de Dona Beja, novela que Mendes gravou para o streaming e na qual Grazi Massafera — que interpreta a vilã Arminda, sua mãe em Três Graças — faz o papel-título. Além de Grazi, o ator se reencontrou com Otávio Muller e Kelzy Ecard, que foram seus avós no projeto anterior. "Otávio e Kelzy foram muito acolhedores e parceiros de cena incríveis. Eu cheguei um pouco depois no projeto, eles me tranquilizaram bastante e me deram boas-vindas," disse Mendes, ansioso pela estreia, em fevereiro, do outro trabalho, gravado entre 2023 e 2024.

O caminho cruzado com Grazi Massafera foi crucial para o desenvolvimento de uma forte parceria. "Tive pouco contato com a Grazi nas gravações (de Dona Beja), mas acabou sendo algo em comum que fez com que começássemos a conversar e, então, criarmos essa parceria que está sendo uma das melhores que tive até hoje. Amo muito essa galera e eles têm um lugar guardado no meu coração para sempre."

Fora das câmeras

Longe dos estúdios e da intensidade das gravações, Paulo Mendes se define como uma pessoa "bem tranquila". Sua vida fora dos sets é marcada por uma paixão antiga pela música e uma grande ambição pelo audiovisual.

"Eu sou apaixonado por música e componho desde os meus 14 anos. Cinema é minha vida e é um dos lugares que mais almejo na minha carreira. Meu grande sonho é também ser um diretor de cinema e, para isso, ando estudando bastante," revelou.

Seu lazer, no entanto, é modesto e nostálgico. Mendes encontra refúgio em atividades simples: "Meu lazer é jogar videogame, conversar com meus amigos, assistir desenho animado… Acho que faço as mesmas coisas desde que era criança e estou muito bem com isso", concluiu.









