Itamar Vieira Junior revela como a oralidade guiou a criação de ‘Torto Arado'

Itamar Vieira Junior, autor premiado de romances que exploram as camadas profundas da sociedade brasileira, é um dos convidados do FliParaíba 2025. Reconhecido por obras como Torto Arado, que lhe rendeu o Prêmio Jabuti e o Prêmio Oceanos, Itamar traz ao festival uma reflexão sobre personagens que carregam os silêncios de suas vivências.

Integrante da mesa “A palavra dançando no ouvido”, também composta por Bráulio Tavares (Paraíba) e Iza Mara Poetiza (Pernambuco), o baiano revisitou o desafio de transcrever a sonoridade do sertão. Ele lembrou que a primeira ideia de Torto Arado surgiu ainda na adolescência, quando morou em Pernambuco após a mudança da família para o Porto de Suape. Na época, teve aulas com a professora paraibana Teresinha Acioli, cuja maneira vibrante de ensinar despertou nele o impulso de ler e de escrever sobre o universo nordestino, mesmo não tendo crescido em uma família de leitores.

No entanto, a primeira tentativa de romance, 80 páginas datilografadas, foram interrompidas por falta de maturidade. Nos anos seguintes, enquanto concluía o mestrado, se tornava servidor público e atuava em campo no Maranhão e na Bahia, a história permaneceu com ele. Até que percebeu ter chegado o momento certo de colocar a história no papel.

Durante o trabalho de campo, ele passou a registrar falas de diferentes grupos sociais. “Eu via uma cadência, uma harmonia, uma musicalidade naquelas expressões de vida”, narrou. A partir daí, desenvolveu um método que se tornaria central em seu processo literário. “Eu costumava gravar as conversas. Não era nem celular, era um gravadorzinho antigo, que os antropólogos usaram. E depois eu transcrevia tudo. Porque só escutar não era suficiente. E no processo de transcrever, percebia que cada um tinha sua maneira de dizer, sua maneira de contar a história”, afirmou.

Esse acúmulo de escutas foi determinante para a definição da voz narrativa. Segundo Itamar, o despertar veio quando percebeu a necessidade de manter a autenticidade da fala: “Preciso contar a história das maneiras que as pessoas contam.” Depois de tentar escrever em terceira e segunda pessoa, encontrou o caminho que considerou mais coerente com o projeto. “Fiz a tentativa de narrar em primeira pessoa. O trabalho do escritor é sempre um trabalho de mediação: eu estou mediando o que está na minha imaginação, na minha criação literária, para que isso encontre o leitor”, explicou.

Assim, a oralidade assumiu um papel definitivo. “Por mais que a literatura seja um registro escrito, ela nasce da oralidade. Quando eu penso nas tragédias gregas, elas eram escritas, mas, sobretudo, atuadas, faladas. A poesia moderna, como conhecemos, nasce da trova, que é uma poesia cantada.” No final, Itamar reconhece que o projeto deslanchou a partir da percepção da importância da oralidade.

