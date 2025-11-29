InícioDiversão e Arte
Leo Bittencourt abre ocorrência após ser perseguido por stalker

Leo Bittencourt denuncia perseguição online, cita criação de perfis falsos por uma mulher

Leo Bittencourt abre ocorrência após ser perseguido por stalker - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Leo Bittencourt abre ocorrência após ser perseguido por stalker - (crédito: Observatorio dos Famosos)

O ator Leo Bittencourt revelou que vem enfrentando uma situação delicada envolvendo perseguição virtual. A informação foi compartilhada por ele em sua conta no X, onde detalhou que uma mulher criou múltiplos perfis para acompanhá-lo e interagir de forma insistente. Segundo o artista, a situação se agravou ao ponto de buscar apoio das autoridades.

Em sua publicação, Leo Bittencourt relatou que a perseguidora já abriu várias contas falsas, citando em tom de alerta: "Contagem de contas fakes que a stalker já criou pra me acompanhar e interagir ‘secretamente’ comigo: 4 e contando…". O ator, que integrou produções como Mania de Você e Rensga Hits, afirmou ter tomado todas as medidas possíveis antes de procurar ajuda policial.

Ainda na rede social, o ator desabafou que sua paciência chegou ao fim, afirmando: "Cheguei no limite da paciência, tentei bloquear, fiz BO, dei uma última chance pra me deixar em paz. Agora é com a polícia". Nos comentários, seguidores demonstraram espanto e preocupação.

Entre as reações, mensagens de apoio se destacaram: "Jesus, que loucura, Leo. Se cuida", escreveu uma fã. Outras respostas tiveram tom mais leve, com internautas brincando sobre a situação ou questionando detalhes do caso.

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 29/11/2025 18:56
