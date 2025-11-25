Quem é a atriz que está apagada em "Três Graças"? - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A colunista Anna Luiza Santiago, da coluna Play, do jornal O Globo, deu nota zero para o sumiço de Carla Marins, a Xênica de Três Graças. Além dela, a ausência do ator Túlio Starling também foi notada da trama.

"Nota zero para o fato de Carla Marins e Túlio Starling quase não aparecerem em Três Graças. São os atores que menos tiveram cenas em mais de um mês de novela", disparou.

Nos comentários, os internautas também lamentaram o sumiço dos atores. "Eles nunca mais apareceram, isso sim. Jurava q eles iriam ser a chave de vários mosteiros e nada até agora", lamenta um seguidor. "Carla Marins é uma excelente atriz veterana e não merece isso… Pra que escalar e fazer isso?", questiona um perfil.

Recentemente, a colunista detonou a incoerência da vilã Arminda, papel de Grazi Massafera, por guardar uma estátua tão valiosa em casa sem segurança alguma. "Nota zero para o fato de Arminda, em pleno 2025, usar chave na porta do quarto secreto em Três Graças. Gerluce e Bagdá já até conseguiram entrar lá. Difícil acreditar que uma mulher rica ainda não instalou fechadura digital. Fica a dica!", apontou.

