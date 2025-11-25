Boo Unzueta quebra silêncio sobre saída do PodDelas: "Fiquei chateada"

Após um ano, a influenciadora e ex-apresentadora do podcast PodDelas, Boo Unzueta, 32 anos, falou pela primeira vez sobre a saída do programa, que coapresentava ao lado de Tatá Estaniecki.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em entrevista a Blogueirinha, no quadro De Frente com Blogueirinha, Boo explicou que sua saída ocorreu devido à não renovação de contrato. “Não houve intenção de renovação por parte da empresa, mas tudo bem, eu entendo que é um ciclo natural do projeto, foi isso”, afirmou. “Eles quiseram reformular a dinâmica do programa, por isso aconteceu dessa forma.”

Apesar de reconhecer que ciclos de admissões e demissões fazem parte do universo corporativo, Boo admitiu que não esperava pelo fim do contrato. Questionada sobre a amizade com Tatá, ela foi direta: “Não tem mais amizade. Não estava se encaminhando para isso. Se nos encontrarmos em algum ambiente, vamos nos cumprimentar, ser educadas, mas amizade não existe mais. Fiquei chateada, mas tudo bem.”

O PodDelas é um programa de podcast criado por Tatá Estaniecki em 2019. Inicialmente, a coapresentadora era Flavia Pavanelli, que deixou o programa em menos de dois meses. Em seguida, Boo Unzueta assumiu a apresentação, permanecendo por três anos na parceria.