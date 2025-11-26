Schynaider Moura revela como as filhas estão lidando com o luto - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Schynaider Moura usou as redes sociais nesta última terça-feira (25), e abriu o coração sobre como ela e a família está lidando com a morte de sua filha mais velha, Anne-Marie, que ocorreu em setembro, aos 16 anos, após sofrer uma parada cardíaca.

Através da caixinha de perguntas dos Stories do Instagram, a modelo explicou quando questionada se o transplante ‘não pôde salvar a vida’ da herdeira. "O transplante salva vidas e devolver qualidade de vida, mas não é considerado uma ‘cura definitiva’. Mesmo depois do transplante, a pessoa vive com um sistema imunológico extremamente sensível. O corpo sempre pode reconhecer aquele órgão como algo ‘de fora’. Por isso existe o risco de rejeição, que pode ser leve, moderada ou, em alguns casos, aguda", disse.

Schynaider Moura falou também como as filhas menores estão lidando com a morte da irmã primogênita. "Muitas perguntas sobre as meninas, vou responder essa aqui pra todas no geral. Cada uma das minhas filhas vive o luto do seu próprio jeito. O processo de uma criança é diferente do processo de um adulto. Elas sentem muito, mas expressam de formas próprias: no silêncio, nas perguntas, nos desenhos, nos momentos de carinho", confessou.

"Eu acompanho tudo bem de perto, com suporte emocional e muito amor. Aqui em casa a gente fala da Anne com naturalidade. Lembramos dela com leveza e deixamos espaço pra cada emoção aparecer no tempo certo. Luto não é algo que se ‘resolve’. É algo que se aprende a caminhar junto e estamos caminhando juntas, um dia de cada vez", declarou a ex-namorada de João Silva, filho de Faustão.