Gustavo Mioto fala sobre vida amorosa após término com Ana Castela

O cantor confessou sentir falta de privacidade em meio a especulações sobre novos affairs

Gustavo Mioto fala sobre vida amorosa após término com Ana Castela - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Gustavo Mioto fez revelações sobre o atual momento da vida amorosa. O cantor, que está publicamente solteiro desde o relacionamento de idas e vindas com Ana Castela, reagiu acerca da curiosidade constante do público pelo assunto.

"Vida pública é isso aí, né? Não tem muito o que fazer. Quando sai algo que fiz, eu sustento. No fim das contas, dou satisfação para quem acho que devo. Mas tem saído muita coisa que não aconteceu também", disse o sertanejo, em entrevista ao jornal Extra.

Discreto, Gustavo Mioto tem dado despistadas sobre possíveis novos relacionamentos, e surgiram rumores recentes de que ele teria ficado com a atriz Maya Aniceto, com quem contracenará em Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, primeira novela vertical do Globoplay.

Em meio aos rumores, o artista admitiu: "Sinto falta de poder sair sem ter alguém com um telefone tirando foto minha escondida, ou ver um flash de repente em minha direção. Então, a vida de solteiro acaba acontecendo meio ‘Tartarugas Ninjas’ nos esgotos, às escondidas", declarou.

 

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 26/11/2025 10:16
