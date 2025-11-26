"Far Cry" vai virar série no Disney+ com produtores de "Alien: Earth"

Vaas, vilão de Far Cry 3 é um dos mais icônicos da franquia. Ele estreou com vários curtas feito pelo ator Michael Mando, dando um gostinho da ambientação do jogo. - (crédito: Reprodução/Ubisoft)

A série de jogos Far Cry, da Ubisoft, vai ganhar um seriado produzido pela FX. A produção será uma colaboração de Noah Hawley de Fargo e Alien: Earth e Rob Mac de It’s Always Sunny in Philadelphia e Mythic Quest. Além de participar como cocriador, Mac vai integrar o elenco da produção.

A informação é da revista Variety, que anunciou que a produção vai chegar ao Hulu nos Estados Unidos e deve ser exibida pela Disney+ internacionalmente. A produção não especificou se vai adaptar algum dos jogos diretamente, mas as informações iniciais sugerem que ela trará histórias diferentes no formato antologia, com cada temporada trazendo uma trama própria.

Mac e Hawley falaram sobre suas expectativas de trabalhar com a marca da Ubisoft: “O que eu adoro na franquia de jogos Far Cry é que ela é uma antologia. Cada jogo é uma variação de um tema, da mesma forma que cada temporada de Fargo é uma variação de um tema”, disse Hawley. “Criar uma grande série de ação que pode mudar de ano para ano, enquanto explora a natureza da humanidade através dessa lente complexa e caótica, é um sonho realizado. Estou animado para trabalhar com Rob e levar nossa sensibilidade irreverente e ambiciosa compartilhada para as telas.”

“Trabalhar ao lado de Noah Hawley é um sonho realizado”, disse Mac. “A Ubisoft foi incrivelmente generosa, confiando-nos um dos mundos de videogame mais icônicos já criados. E, durante todo esse processo, minha família da FX continua me apoiando e acreditando em mim constantemente.”

Anteriormente, o jogo já tinha tido uma adaptação de baixo orçamento do diretor Uwe Boll, estrelando Udo Kier no elenco, lançada em 2008, chamada no Brasil de Far Cry: Fugindo do Inferno. Far Cry é uma das franquias de tiro e aventura da Ubisoft, tendo seu último título Far Cry 6 lançado em 2021, estrelando Giancarlo Esposito como o grande vilão da trama. Vilões esses que tendem a ser um marco da série, que trazem desde ditadores a cultistas. A trama da série da FX deve se inspirar no mesmo estilo, apresentando um vilão marcante e carismático e um heroi em uma aventura em um lugar paradisíaco.

A série de Far Cry ainda não tem um elenco anunciado, nem uma data oficial para chegar, mas no Brasil ela deve ser transmitida pela Disney+.