Rogério Flausino interpreta Cazuza em tributo no Ulisses Guimarães

O projeto Concertos na Capital promove o tributo Cazuza Sinfônico, que celebra a vida e a obra do poeta nacional. O espetáculo será hoje, no Centro de Convenções Ulysses, a partir das 21h. O tributo reúne Rogério Flausino, Wilson Sideral e Orquestra Filarmônica de Brasília.
Em entrevista divulgada, Rogério Flausino diz que o Cazuza é uma grande referência para ele. “Eu gostaria de falar as coisas que ele fala. Cantar essas músicas é como colocar pra fora tudo aquilo que a gente sente e muitas vezes não tem coragem de dizer”.
Com arranjos inéditos, o concerto reúne a em uma fusão de rock e emoção. No palco, os artistas dão vida ao espetáculo e interpretam clássicos como Exagerado, Codinome e O Tempo Não Para com a mesma entrega que eternizou Cazuza.
O projeto é uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Brasil, por meio da Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura e patrocínio da Brasal e promete uma celebração da liberdade, poesia e intensidade que marcaram a trajetória de um dos nomes mais influentes da música brasileira.
Serviço:
Cazuza Sinfônico
Hoje, a partir das 21h no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Entradas a partir de R$50 e podem ser comprados no site da Bilheteria Digital. Classificação indicativa livre.
