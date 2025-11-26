"Stranger Things 5": criadores apontam episódios para rever antes da estreia

A 5ª e última temporada de Stranger Things estreia nesta quarta-feira, às 22h, e a expectativa aumentou após os criadores da série, Matt e Ross Duffer, darem uma dica à base de fãs. Em entrevista ao Hollywood Reporter, a dupla recomendou quatro episódios essenciais para quem quer relembrar os pontos mais importantes sem rever todas as temporadas. São dois capítulos da segunda temporada e dois da quarta.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Confira os episódios indicados pelos irmãos Duffer:
- Temporada 2 — Capítulo Quatro: Will, o Sábio
- Temporada 2 — Capítulo Seis: O Espião
- Temporada 4 — Capítulo Sete: O massacre no laboratório de Hawkins
- Temporada 4 — Capítulo Nove: O plano de Onze
Leia também: "Stranger Things": confira cronograma de estreias da 5ª temporada
A temporada final será lançada em três volumes:
- Volume 1, com quatro episódios, chega em 26 de novembro.
- Volume 2, com três capítulos, estreia em 25 de dezembro, no Natal.
- Volume 3, com o episódio final da série, fica disponível em 31 de dezembro, na véspera do Ano-Novo.
Todos os lançamentos ocorrerão às 22h, no horário de Brasília.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Relembre a temporada anterior, lançada em 2022
Após pandemia e greve em Hollywood, a série retornou situada durante o spring break. Eleven — ainda sem poderes por causa da batalha anterior — vive na Califórnia com a família Byers, enquanto o restante do grupo permanece em Hawkins. Hopper, dado como morto, na verdade está preso na Rússia.
Enquanto os adolescentes participam do Hellfire Club, liderado por Eddie Munson (Joseph Quinn), mortes misteriosas começam a acontecer. O responsável é Vecna, vindo do Mundo Invertido, que se aproveita dos traumas das vítimas — entre elas, Chrissy Cunningham. Eddie vira o principal suspeito, mas Nancy descobre semelhanças entre esse assassinato e o de Victor Creel, ligado à morte da própria família.
Leia também: 'Stranger Things 5' terá morte mais violenta da série, dizem criadores
Max começa a apresentar os mesmos sintomas das vítimas anteriores e se torna alvo de Vecna. Ela é salva ao ouvir sua música favorita, Running Up That Hill, de Kate Bush, que marcou a temporada. Enquanto isso, Joyce recebe indícios de que Hopper está vivo e parte com Murray para a Rússia, onde os dois ajudam a resgatá-lo.
O Dr. Brenner reaparece vivo e retoma a guarda de Eleven. Ela é levada a um bunker no deserto para recuperar os poderes e reviver o massacre de 1979. Lá, descobre-se que o assassino era One (Henry Creel), primeiro experimento de Brenner. Ele inicia o massacre e, ao tentar impedir, Eleven o lança ao Mundo Invertido, abrindo o primeiro portão e transformando One na criatura Vecna — peça-chave da próxima temporada.
Leia também: Lançamentos da semana: o que chega à Netflix, Disney+ e Prime Video entre 24 e 30 de novembro
Nancy descobre que Vecna planeja abrir quatro portais com quatro mortes. Após três assassinatos, o grupo decide usar Max como isca para que Eleven, já recuperada e de volta a Hawkins, o enfrente. Vecna consegue matá-la por alguns segundos, causando destruição parcial na cidade. Eleven a ressuscita, mas Max entra em coma.
As fissuras em Hawkins são atribuídas a Eddie, morto no Mundo Invertido e injustamente visto como responsável. Hopper e Eleven finalmente se reencontram, e Will percebe que Vecna continua vivo. A batalha final ainda está por vir.
Saiba Mais
- Diversão e Arte "Far Cry" vai virar série no Disney+ com produtores de "Alien: Earth"
- Diversão e Arte Antes e depois de Wanessa Wolf impressiona internautas
- Diversão e Arte Ator global responde se curte beijo grego e chama atenção
- Diversão e Arte Miss Universo 2025 denuncia ataques e acusações: "Tudo porque ganhei"
- Diversão e Arte Paula Fernandes revela traição que inspirou releitura de hit de Adele
- Diversão e Arte Lore Improta revela desafios para organização na segunda gravidez
- Diversão e Arte Schynaider Moura revela como as filhas estão lidando com o luto
- Diversão e Arte Ator de "Êta Mundo Melhor!" faz revelações sobre noivado com atriz
- Diversão e Arte Gustavo Mioto fala sobre vida amorosa após término com Ana Castela