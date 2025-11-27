"Caminhos diferentes": Ivete Sangalo anunciam separação de Daniel Cady

A cantora Ivete Sangalo anunciou, nesta quinta-feira (27/11), o divórcio do nutricionista Daniel Cady. A separação, após 16 anos de relacionamento, foi revelada pelas redes sociais da artista.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
“Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes”, diz a publicação. “Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós”.
Juntos desde 2008, Ivete e Cady são os pais de Marcelo Sangalo, de 15 anos, e das gêmeas Helena e Maria, de sete anos.
A nota finaliza citando os filhos do casal. “Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos”. Eles pedem respeito e privacidade no momento.