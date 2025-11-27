InícioDiversão e Arte
Temporada de Velhos Caem do Céu como Canivetes termina neste fim de semana

A temporada do espetáculo Velhos Caem do Céu como Canivetes no CCBB, da Pequena Companhia de Teatro chega ao fim neste domingo.

Temporada da peça Velhos Caem do Céu como Canivetes encerra neste fim de semana no CCBB - (crédito: Ayrton Valle)
Temporada da peça Velhos Caem do Céu como Canivetes encerra neste fim de semana no CCBB - (crédito: Ayrton Valle)

Desta quinta-feira (27/11) a domingo (30/11) o CCBB Brasília receberá as últimas apresentações do espetáculo Velhos caem do céu como canivetes, da Pequena Companhia de Teatro. As apresentações têm início às 19h e entrada gratuita mediante retirada de ingressos pela bilheteria digital ou presencial do CCBB.

A peça foi inspirada no conto Um senhor muito velho com umas asas enormes, de Gabriel García Márquez. Ela propõe reflexões sobre a fé, a humanidade e a sobrevivência, e se passa em um cenário pós apocalíptico. No espetáculo, Cláudio Marconcine e Jorge Choairy narram o encontro entre um catador de lixo e um ser alado que despenca em seu quintal. 

A peça já passou pelo Rio de Janeiro, pela Amazônia e por Belo Horizonte. Além disso, neste sábado (29/11), após a apresentação, o diretor e dramaturgo responsável pela peça, Marcelo Flecha, participará de um bate-papo. Nele, serão abordados o processo criativo, a produção e a trajetória da Pequena Companhia de Teatro.

Serviço: 

Velhos caem do céu como canivetes 

Pequena Companhia de Teatro. Desta quinta-feira (27/11) a domingo (30/11), às 19h, no Centro Cultural Banco do Brasil - Galeria IV. Ingressos gratuitos mediante retirada de ingressos pelo site: www.bb.com.br/cultura ou pela bilheteria física do CCBB Brasília. Não recomendado para menores de 14 anos.

postado em 27/11/2025 14:57
