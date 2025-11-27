Temporada de Velhos Caem do Céu como Canivetes termina neste fim de semana

Temporada da peça Velhos Caem do Céu como Canivetes encerra neste fim de semana no CCBB - (crédito: Ayrton Valle)

Desta quinta-feira (27/11) a domingo (30/11) o CCBB Brasília receberá as últimas apresentações do espetáculo Velhos caem do céu como canivetes, da Pequena Companhia de Teatro. As apresentações têm início às 19h e entrada gratuita mediante retirada de ingressos pela bilheteria digital ou presencial do CCBB.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: João Guilherme revela como funciona a guarda dos pets após namoro com Bruna Marquezine

A peça foi inspirada no conto Um senhor muito velho com umas asas enormes, de Gabriel García Márquez. Ela propõe reflexões sobre a fé, a humanidade e a sobrevivência, e se passa em um cenário pós apocalíptico. No espetáculo, Cláudio Marconcine e Jorge Choairy narram o encontro entre um catador de lixo e um ser alado que despenca em seu quintal.

Leia também: Cantor esclarece rumores sobre romance com Nicole Bahls: "Ela é maravilhosa"

A peça já passou pelo Rio de Janeiro, pela Amazônia e por Belo Horizonte. Além disso, neste sábado (29/11), após a apresentação, o diretor e dramaturgo responsável pela peça, Marcelo Flecha, participará de um bate-papo. Nele, serão abordados o processo criativo, a produção e a trajetória da Pequena Companhia de Teatro.

Leia também: Spotify anuncia aumento de preços nos EUA em 2026

Serviço:

Velhos caem do céu como canivetes

Pequena Companhia de Teatro. Desta quinta-feira (27/11) a domingo (30/11), às 19h, no Centro Cultural Banco do Brasil - Galeria IV. Ingressos gratuitos mediante retirada de ingressos pelo site: www.bb.com.br/cultura ou pela bilheteria física do CCBB Brasília. Não recomendado para menores de 14 anos.

Desta quinta-feira (27/11) a domingo (30/11) o CCBB Brasília receberá as últimas apresentações do espetáculo Velhos caem do céu como canivetes, da Pequena Companhia de Teatro. As apresentações têm início às 19h e entrada gratuita mediante retirada de ingressos pela bilheteria digital ou presencial do CCBB.





A peça foi inspirada no conto Um senhor muito velho com umas asas enormes, de Gabriel García Márquez. Ela propõe reflexões sobre a fé, a humanidade e a sobrevivência, e se passa em um cenário pós apocalíptico. No espetáculo, Cláudio Marconcine e Jorge Choairy narram o encontro entre um catador de lixo e um ser alado que despenca em seu quintal.





A peça já passou pelo Rio de Janeiro, pela Amazônia e por Belo Horizonte. Além disso, neste sábado (29/11), após a apresentação, o diretor e dramaturgo responsável pela peça, Marcelo Flecha, participará de um bate-papo. Nele, serão abordados o processo criativo, a produção e a trajetória da Pequena Companhia de Teatro.





Serviço:

Velhos caem do céu como canivetes

Pequena Companhia de Teatro. Desta quinta-feira (27/11) a domingo (30/11), às 19h, no Centro Cultural Banco do Brasil - Galeria IV. Ingressos gratuitos mediante retirada de ingressos pelo site: www.bb.com.br/cultura ou pela bilheteria física do CCBB Brasília. Não recomendado para menores de 14 anos.