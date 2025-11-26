Paula Fernandes revela traição que inspirou releitura de hit de Adele - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Paula Fernandes abriu o jogo sobre os detalhes da composição da música ‘Amar De Novo’, regravação da faixa ‘Set Fire To The Rain’, da cantora britânica Adele, como carro-chefe do seu novo EP, Simplesmente, Eu.

Em entrevista à revista Quem, a sertaneja foi sincera ao afirmar que origem da inspiração para a releitura surgiu de uma situação que teria vivenciado, e ela foi sincera: "Traição, quem nunca, né, minha gente?", disparou.

"Mas a fonética, o que eu estava ouvindo em inglês, foi me direcionando a escrever em português. Processo de inspiração, não sei explicar. Já tentei explicar, já tentei entender, mas era para ser. Acho que o mais essencial, naquele momento, foi o tempo", explicou Paula Fernandes.

"Um tempo que eu não tive para deixar a inspiração vir, estar descansada o suficiente para cantar e ter tempo ali, com meu celular, com uma caneta e papel na mão. Acho que venho para retratar esse momento em que tive tempo para construir o projeto", completou ela.

