Paula Fernandes revela traição que inspirou releitura de hit de Adele

Paula Fernandes abriu o jogo sobre os detalhes da composição da música ‘Amar De Novo’, regravação da faixa ‘Set Fire To The Rain’, da cantora britânica Adele, como carro-chefe do seu novo EP, Simplesmente, Eu.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Em entrevista à revista Quem, a sertaneja foi sincera ao afirmar que origem da inspiração para a releitura surgiu de uma situação que teria vivenciado, e ela foi sincera: "Traição, quem nunca, né, minha gente?", disparou.
"Mas a fonética, o que eu estava ouvindo em inglês, foi me direcionando a escrever em português. Processo de inspiração, não sei explicar. Já tentei explicar, já tentei entender, mas era para ser. Acho que o mais essencial, naquele momento, foi o tempo", explicou Paula Fernandes.
"Um tempo que eu não tive para deixar a inspiração vir, estar descansada o suficiente para cantar e ter tempo ali, com meu celular, com uma caneta e papel na mão. Acho que venho para retratar esse momento em que tive tempo para construir o projeto", completou ela.
O post Paula Fernandes revela traição que inspirou composição da releitura de hit de Adele foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Ator de "Êta Mundo Melhor!" faz revelações sobre noivado com atriz
- Diversão e Arte Gustavo Mioto fala sobre vida amorosa após término com Ana Castela
- Diversão e Arte Demitida da Globo, autora de Novo Mundo desenvolve trama inédita na Netflix
- Diversão e Arte José de Abreu culpa Regina Duarte pela queda de audiência de Rainha da Sucata
- Diversão e Arte Rafa Kalimann assusta ao revelar idade que começou a fumar
- Diversão e Arte "Far Cry" vai virar série no Disney+ com produtores de "Alien: Earth"