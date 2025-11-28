InícioDiversão e Arte
SHOW INTERNACIONAL

Guns'n Roses no Brasil: saiba quando e como comprar ingressos

Preço dos ingressos varia entre R$ 375 (meia-entrada, pista) e R$ 1,2 mil (Camarote Open)

Banda de Axl Rose, Slash e companhia, já confirmada no Monsters of Rock 2026, fará ainda mais oito shows em solo brasileiro
Os ingressos para a maratona de shows do Guns n' Roses no Brasil já têm data para começarem a ser vendidos. A banda de Axl Rose, Slash e companhia, já confirmada no Monsters of Rock 2026, fará ainda mais oito shows em solo brasileiro, passando por Porto Alegre, Rio de Janeiro, São José do Rio Preto-SP, Cariacica-ES, Salvador, Fortaleza, São Luís e Belém entre 1º e 25 de abril de 2026.

A venda dos ingressos será dividida em algumas etapas, iniciando-se neste domingo, 30, com a pré-venda exclusiva a membros do fã-clube oficial da banda em Cariacica, Rio de Janeiro e São José do Rio Preto, com membros de outras cidades tendo acesso à modalidade nos dias seguintes. Esta fase da pré-venda terá duração de 24 horas.

A segunda etapa da venda será exclusiva à modalidade Experience e Grupo VIP e terá início em 1º de dezembro para o público carioca, sendo aberta às outras cidades nos dias seguintes. Esta fase não contemplará o show em São José do Rio Preto.

Por fim, a venda geral será iniciada às 10h da manhã do dia 1º de dezembro para o público de Cariacica e de São José do Rio Preto. No mesmo dia, às 17h, serão abertas as vendas gerais para a apresentação no Rio de Janeiro.

A venda de ingressos também será distribuída por diversos sites de acordo com cada cidade. A Bilheteria Digital ficará responsável pela venda de entradas para os shows de Rio de Janeiro, Cariacica, São Luís, Belém, Fortaleza e Salvador, enquanto a Eventim venderá para a apresentação em Porto Alegre e o Meu Bilhete comanda a venda para São José do Rio Preto.

O preço dos ingressos varia entre R$ 375 (meia-entrada, pista) e R$ 1,2 mil (Camarote Open). A bilheteria online aceitará Pix e cartões Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American, enquanto a venda em bilheteria física poderá ser paga com Pix e cartões Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, Vale Cultura Ticket e American e em dinheiro. As entradas poderão ser parceladas em até três vezes sem juros ou entre quatro e 12 vezes com juros de 2%.

A venda de meia-entrada para estudantes será limitada a dois ingressos por CPF. Já a meia para idosos terá limite de um ingresso por CPF.

Confira o cronograma completo da venda de ingressos:

PRÉ-VENDA EXCLUSIVA FÃ-CLUBE (com duração de 24 horas)

  • 30/11 (domingo)
  • 8h - Cariacica e Rio de Janeiro - Bilheteria Digital
  • 10h - São José do Rio Preto - Meu Bilhete
  • 1/12 (segunda-feira)

8h - Fortaleza e São Luís - Bilheteria Digital

  • 2/12 (terça-feira)
  • 8h - Salvador e Belém - Bilheteria Digital
  • 11/12 (quinta-feira)
  • 10h - Porto Alegre - Eventim

PRÉ-VENDA SETOR EXPERIENCE E GRUPO VIP (exceto São José do Rio Preto)

  • Rio de Janeiro - 1/12 (segunda-feira) - Bilheteria Digital
  • 15h às 17h - pré-venda Experience
  • 16h30 às 17h - pré-venda Grupo VIP - todos os setores
  • Cariacica - 1/12 (segunda-feira) - Bilheteria Digital
  • 8h às 10h - pré-venda Experience
  • 9h30 às 10h - pré-venda Grupo VIP - todos os setores

Salvador - 3/12 (quarta-feira) - Bilheteria Digital

  • 8h às 10h - pré-venda Experience
  • 9h30 às 10h - pré-venda Grupo VIP - todos os setores
  • Fortaleza - 1/12 (segunda-feira) - Bilheteria Digital
  • 8h às 10h - pré-venda Experience
  • 9h30 às 10h - pré-venda Grupo VIP - todos os setores

São Luís - 2/12 (terça-feira) - Bilheteria Digital

  • 15h às 17h - pré-venda Experience
  • 16h30 às 17h - pré-venda Grupo VIP - todos os setores
  • Belém - 2/12 (terça-feira) - Bilheteria Digital
  • 15h às 17h - pré-venda Experience
  • 16h30 às 17h - pré-venda Grupo VIP - todos os setores

Porto Alegre - 12/12 (sexta-feira) - Eventim

  • 8h às 10h - pré-venda Setor Experience
  • 9h30 às 10h - pré-venda para Grupo VIP - todos os setores

Venda Geral

1/12 (segunda-feira)

  • 10h - Cariacica - Bilheteria Digital
  • 17h - Rio de Janeiro - Bilheteria Digital
  • 10h - São José do Rio Preto - Meu Bilhete

2/12 (terça-feira)

  • 10h - Fortaleza - Bilheteria Digital
  • 17h - São Luís - Bilheteria Digital

3/12 (quarta-feira)

  • 10h - Salvador - Bilheteria Digital
  • 17h - Belém - Bilheteria Digital

12/12 (sexta-feira)

  • 10h - Porto Alegre - Eventim

