Netflix divulga bastidores do filme 'O filho de mil homens'

A Netflix divulgou o vídeo Quando se sonha tão grande, a realidade aprende, que reúne bastidores e depoimentos inéditos da produção O filho de mil homens. O elenco e a equipe de direção prestaram depoimentos e o vídeo também revela detalhes das gravações no Rio de Janeiro e na Chapada Diamantina.

O vídeo está disponível no YouTube e leva como título uma das falas do personagem Crisóstomo, interpretado por Rodrigo Santoro. No vídeo, Daniel Rezende, diretor e roteirista da produção, reafirma que o filme é sobre afeto e acolhimento. Já Rodrigo Santoro explica a dinâmica da história e dos personagens.

O material divulgado também conta com depoimentos de Azul Serra, diretor de fotografia, Manuela Mello, figurinista, e Taísa Malouf, diretora de arte. O filho de mil homens é inspirado no livro homônimo de Valter Hugo Mãe. A obra acompanha o pescador Crisóstomo, que encontra Camilo, um menino órfão, e decide criá-lo como filho.