Feijoada com Samba tem programação com samba, forró e pagode em dezembro

Samba da tia Zélia é uma das atrações da programação do Feijoada com Samba - (crédito: Divulgação)

A Feijoada com Samba, projeto do Clube do Choro de Brasília, promove shows em três sábados de dezembro. Samba da tia Zélia faz apresentação no dia 6; Meriele e Sua gente e participações especiais comemoram o Dia Nacional do Forró, no dia 13; e, encerrando a programação, Moisés Lucas (Pagode do Jorgin) e grupo Vai que é samba, no dia 20.

Todos os dias, a feijoada começa a ser servida às 12h e os shows têm início às 13h. O buffet custa R$65,90 por pessoa e inclui feijoada vegetariana; o valor do couvert artístico é de R$15. Crianças de até 7 anos não pagam buffet, e, até 12 anos, não há cobrança pelo valor do couvert. Para aquelas de 8 a 12 anos, o preço do buffet é de R$35. As reservas devem ser feitas no site do Clube do Choro.

O projeto Feijoada com Samba foi criado em 2016 com o objetivo de explorar a área externa do Complexo Cultural do Choro, localizado na margem do Eixo Monumental e que normalmente funciona dentro do teatro, e movimentar a cena artística de Brasília.

Serviço

Feijoada com Samba

De 6 a 20 de dezembro, no Complexo Cultural do Choro (SDC, Bloco G). Buffet a R$65,90 e couvert artístico de R$15. Reserva disponível no site do Clube do Choro.