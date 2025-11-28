Simone Mendes relembra detenção em aeroporto dos EUA: "Fiquei traumatizada"

Durante participação no programa Angélica Ao Vivo, do GNT, exibido nesta última quinta-feira (27), a cantora relembrou a situação - (crédito: Reprodução/GNT)

Simone Mendes surpreendeu ao ter revelado que já foi "detida" durante viagem a Miami, nos Estados Unidos, quando tinha apenas 15 anos.

Durante participação no programa Angélica Ao Vivo, do GNT, exibido nesta última quinta-feira (27), a cantora relembrou a situação, que aconteceu na época em que trabalhava como backing vocal do cantor Frank Aguiar, ao lado da irmã, Simaria.

"Quando tinha 15 anos, Frank Aguiar foi fazer show nos Estados Unidos e tem vezes que eles encucam com algumas pessoas e mandam para a salinha. Queriam entender o show que ele queria fazer, porque éramos menores de idade", disse Simone Mendes, que não escondeu o choque com a situação vivenciada.

"Daqui a pouco colocaram algemas nas minhas mãos, atravessei o aeroporto num carro de polícia sem ninguém, sozinha, fui fichada. Não falava uma palavra em inglês. Fiquei traumatizada por ter ficado com algemas nas mãos e correntes nos pés", detalhou a cantora. "Na segunda vez que tivemos que voltar, foi tranquilo e hoje sou prefeita de Orlando", concluiu ela, bem-humorada.

O post Simone Mendes relembra detenção em aeroporto dos EUA aos 15 anos: "Fiquei traumatizada" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.