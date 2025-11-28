Simone Mendes impressiona ao fazer relato impactante sobre morte do pai - (crédito: TV Globo)

Durante sua participação no programa "Angélica ao Vivo", exibido no GNT, a cantora Simone Mendes emocionou o público ao compartilhar uma das lembranças mais dolorosas de sua infância: a morte de seu pai, quando ela ainda era uma criança de apenas oito anos.

Ao ver uma fotografia antiga exibida pela apresentadora, Simone mergulhou nas memórias da infância marcada por dificuldades financeiras e perdas profundas.

Natural de Uibaí, na Bahia, a artista contou que sua família se mudou para o interior do Mato Grosso em busca de uma vida melhor, impulsionada pelo trabalho do pai no garimpo.

“Meu pai era um cara sonhador. Ele sonhava em melhorar a vida, arrumar um emprego melhor, buscar oportunidade”, disse.

Em seguida, ela contextualizou: “Na época, muita gente veio para São Paulo, mas teve também o boom dos diamantes, no Mato Grosso”.

Com a voz embargada e visivelmente comovida, Simone relembrou o momento em que perdeu o pai, ainda muito pequena.

“É muito ruim de lembrar. Perdi meu pai com oito aninhos, era muito pequena. Quando ele morreu, foi enterrado como indigente, porque éramos muito pobres. Minha mãe não tinha estudo”, contou a artista, comovendo a plateia.

Ela ainda revelou que, mesmo após anos, a dor por ter enterrado o pai como indigente nunca se apagou.

“Prometemos ao nosso pai que, o dia que Deus abençoasse nossa vida, tiraríamos o corpo de lá e daríamos um enterro digno a ele. Como na época o corpo era enterrado diretamente na terra, a chuva foi levando, tentamos na justiça, exumamos duas vezes, mas não tinha mais nada”, desabafou.

Simone também falou sobre como a fé foi fundamental para atravessar os momentos mais duros da vida.

“É uma história dolorosa. Acredito que a boa mão de Deus me olhou ali naquele vale, naquela luta toda que vivemos. É uma lembrança de amor, era um cara que colocava no colo, beijava, mesmo não tendo nada, pegava fiado”, concluiu.