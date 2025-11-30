InícioDiversão e Arte
Musa do Palmeiras esquece o vice na Libertas e exibe marquinhas atrevidas

A atual musa do Palmeiras provocou os fãs com seu clique ousado

Musa do Palmeiras esquece o vice na Libertas e exibe marquinhas atrevidas - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Maia Müller, musa oficial do Palmeiras, atualizou seu feed no Instagram com uma nova foto de um ensaio pra lá de sensual que ela realizou. No clique, a loira posou seminua, usando apenas uma calcinha preta transparente.

Além das belas curvas, a loira ostentou suas marquinhas atrevidas e também suas inúmeras tatuagens estampadas na pele, incluindo o símbolo do Palmeiras no bumbum.

Fãs elogiaram a musa do Palmeiras

Poderosa, ela conquistou a atenção, não apenas dos torcedores do Palmeiras, mas também da torcida de outros times. Nos comentários, os elogios rapidamente tomaram conta da publicação.

"Maravilhosa , que fotão incrível", "Que linda", "Não torço para o Palmeiras mas tenho que confessar que essa musa é um espetáculo", "Arrasou demais", "Que gata", "Que perfeição", "Um espetáculo essa mulher", "Linda da cabeça aos pés", foram algumas das reações.

Por Observatório dos Famosos
postado em 30/11/2025 17:14 / atualizado em 30/11/2025 17:15
