InícioDiversão e Arte
Música

Moto Rock & Cia recebe evento Impacta Setorial neste domingo (30/11)

Primeira edição do evento Impacta Setorial- Ninguém Fica Pra Trás! reúne bandas do rock brasiliense em Taguatinga Norte neste domingo (30/11).

Banda Mitsein se apresentará neste domingo (30/11) - (crédito: Divulgação)
Banda Mitsein se apresentará neste domingo (30/11) - (crédito: Divulgação)

Neste domingo (30/11), o Moto Rock & Cia, em Taguatinga Norte, receberá o evento Impacta Setorial— Ninguém Fica Pra Trás!, às 16h. O evento reunirá bandas do rock brasiliense para prestar apoio e gratidão às personalidades que dedicaram as vidas ao gênero. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Leia também: Aniversário do sambista Breno Alves anima o domingo no Minas Tênis Clube

A tarde de rock reunirá apresentações de cinco bandas. Dentre elas, Página 2, The Hippies, Kazullo, Seu Roque Tupinambá e Mitsein. Os ingressos para o Impacta Sensorial já estão disponíveis para a venda a partir de R$7,50 pelo Sympla. Com intenção de prestar reconhecimento, o valor das vendas será integralmente destinado às homenageadas.

Leia também: Mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos e equipe da atriz se pronuncia

A primeira edição do evento homenageará Joelma Antunes e Andrea Tormento, mulheres muito presentes na cena do rock brasiliense. Joelma é fotógrafa e, ao longo da carreira, construiu um arquivo que reúne bandas e shows do rock brasiliense. Já Andrea é fundadora da banda Valhalla, pioneira no metal feminino, que, mesmo enfrentando preconceitos, colocou Brasília na cena nacional de metal. 

Leia também: Sambista Breno Alves comemora aniversário celebrando o samba do DF

Serviço

1ª Edição do IMPACTA SETORIAL — Ninguém Fica Pra Trás.

Neste domingo (30/11), às 16h, no Moto Rock & Cia (Área Especial Taguatinga Norte). Ingressos à venda a partir de R$7,50 pelo Sympla.  100% da arrecadação de ingressos será destinada a Joelma Antunes e Andrea Tormento.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 28/11/2025 17:45
SIGA
x