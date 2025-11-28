Moto Rock & Cia recebe evento Impacta Setorial neste domingo (30/11)

Neste domingo (30/11), o Moto Rock & Cia, em Taguatinga Norte, receberá o evento Impacta Setorial— Ninguém Fica Pra Trás!, às 16h. O evento reunirá bandas do rock brasiliense para prestar apoio e gratidão às personalidades que dedicaram as vidas ao gênero.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Leia também: Aniversário do sambista Breno Alves anima o domingo no Minas Tênis Clube
A tarde de rock reunirá apresentações de cinco bandas. Dentre elas, Página 2, The Hippies, Kazullo, Seu Roque Tupinambá e Mitsein. Os ingressos para o Impacta Sensorial já estão disponíveis para a venda a partir de R$7,50 pelo Sympla. Com intenção de prestar reconhecimento, o valor das vendas será integralmente destinado às homenageadas.
Leia também: Mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos e equipe da atriz se pronuncia
A primeira edição do evento homenageará Joelma Antunes e Andrea Tormento, mulheres muito presentes na cena do rock brasiliense. Joelma é fotógrafa e, ao longo da carreira, construiu um arquivo que reúne bandas e shows do rock brasiliense. Já Andrea é fundadora da banda Valhalla, pioneira no metal feminino, que, mesmo enfrentando preconceitos, colocou Brasília na cena nacional de metal.
Leia também: Sambista Breno Alves comemora aniversário celebrando o samba do DF
Serviço
1ª Edição do IMPACTA SETORIAL — Ninguém Fica Pra Trás.
Neste domingo (30/11), às 16h, no Moto Rock & Cia (Área Especial Taguatinga Norte). Ingressos à venda a partir de R$7,50 pelo Sympla. 100% da arrecadação de ingressos será destinada a Joelma Antunes e Andrea Tormento.