The Game Awards publica imagem misteriosa, fãs especulam anúncio sobre "God of War"

A maior premiação do mundo dos games vai ser realizada no dia 11 de dezembro; além de nomear os melhores jogos de 2025, O Game Awards tradicionalmente anuncia novos títulos na cerimônia. Misteriosamente, Geoff Keighley, a mente por trás do evento, publicou nas redes sociais do evento uma imagem de uma escultura em pedra que tem várias gravuras esculpidas nela.

Os fãs têm atrelado os símbolos à franquia da PlayStation, God of War, apontando que a imagem é um teaser de algum projeto com a série. Elementos apontados na imagem são que as escamas lembram a armadura de Kratos, o urso remete a Atreus, as duas figuras na base lembram a mulher e a filha do Fantasma de Esparta. Muitos fãs já estão tirando o personagem da mitologia nórdica e apontando que o possível novo jogo se passe dentro da mitologia egípcia, com Kratos enfrentando os deuses meio-homens, meio-feras.

Em uma segunda postagem, Keighley revelou a localização exata do monumento misterioso. A novidade mobilizou rapidamente os fãs, que foram até o local na expectativa de ver a estrutura de perto. Um usuário do X chegou a publicar um vídeo exibindo toda a escultura e foi categórico ao sugerir uma conexão com God of War: “Aos 0:30, no canto inferior esquerdo, parece ser Jormungand, a Serpente do Mundo. Ou é uma nova propriedade intelectual nórdica — o que acho improvável — ou é, com certeza, o anúncio de um novo God of War.”

A Santa Monica não anunciou oficialmente nenhum projeto desde a expansão de God of War: Ragnarok, Valhalla, lançada no final de 2023. Material esse que também foi anunciado durante a transmissão do The Game Awards, então talvez os fãs possam se agarrar a este fio de esperança.

A celebração que vai premiar os melhores jogos de 2025 ocorre na noite de 11 de dezembro, diretamente de Los Angeles. A transmissão será ao vivo e gratuita, podendo ser assistida no canal oficial do TGA.

