Eliezer admite crise de imagem após excessos estéticos: "Frankenstein"

Eliezer abriu o jogo sobre o impacto causado pelo uso exagerado de procedimentos estéticos que já se submeteu ao longo dos últimos anos, o que lhe ocasionou uma crise de imagem.

Em entrevista ao programa O Povo Quer Saber, de Chico Barney no Canal UOL, o influenciador revelou que o descontrole estético provocou efeitos negativos a si mesmo. "Eu virei um Frankenstein. Eu perdi a mão total, eu não me reconheci mais", disse.

"O negócio do prédio que eu morava com a Viih [Tube] já não me reconhecia mais. Eu botava a cara lá e o negócio não me reconhecia", declarou Eliezer. Segundo ele, a realização de procedimentos foi intensificada após sua saída do BBB 22, e como tudo relacionado à sua aparência "dava muita notícia", ele percebeu que poderia monetizar a estética.

O impacto se deu quando a filha primogênita, Lua, nasceu e ele tirou a barba. Ao ver o reflexo, percebeu que o rosto estava "todo deformado". A revelação veio acompanhada do comentário da esposa, Viih Tube, que disse que ele estava "parecendo o príncipe do Shrek". "Minha mulher falando que eu estou feio é fod*. Agora eu cheguei no nível que não era mais internet da minha mulher. E a minha filha tinha nascido, minhas prioridades tinham mudado", relembrou Eliezer.

