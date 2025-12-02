Jornalista da Globo detona sumiço de ator em "Três Graças" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O colunista Zean Bravo, do jornal Extra, detonou o pouco espaço para Amaury Lorenzo, o Gilmar em Três Graças. O jornalista revelou que o artista merecia mais destaque após o sucesso dos últimos trabalhos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Após o sucesso em Terra e Paixão e Volta por Cima, Amaury Lorenzo tem aparecido bem pouco como Gilmar em Três Graças. O ator merecia mais destaque na trama!", disparou.

Os internautas também reclamaram do pouco espaço do ator na trama de Aguinaldo Silva. "Concordo plenamente", "Amaury merece tudo", "Eu achei que eras só participação, ficou mais de uma semana sem aparecer", "Merece mais destaque", "Concordo. Amaury é um ator tão incrível. Merece mais tempo de tela", foram alguns comentários.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Por falar em Amaury Lorenzo, o ator causou polêmica recentemente na web, ao revelar se curte beijo grego e se toparia entrar em filmes de conteúdo adulto. "Eu não beijo nem no Brasil", brincou. "Fiote, eu não tenho tempo nem de transar na vida real, imagina num filme", respondeu.