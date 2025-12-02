Mãe de Lexa se manifesta sobre substituição como rainha de bateria - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Darlin Ferrattry, mãe de Lexa e Wenny, usou as redes sociais na noite desta última segunda-feira (1), e reagiu acerca da substituição no posto de rainha de bateria no Carnaval 2026.

Através do Instagram, o perfil oficial da escola de samba Inocentes de Belford Roxo disse que sua substituta, Carolane Silva, foi coroada em julho deste ano. A empresária, por sua vez, se manifestou em torno do assunto.

"Tenho muito carinho pela escola de samba Inocentes de Belford Roxo, isso é notório. Mas informo que eu jamais destronaria a rainha presente e sem nenhuma outra. Respeito em primeiro lugar. Em 2026, serei apoio da Wenny e da Lexa no Carnaval no Rio de Janeiro e São Paulo. Mas tenho planos para o Carnaval em 2027. Estarei mais presente e disposta parta assumir com carinho um posto", escreveu a mãe de Lexa.

Darlin Ferrattry ainda falou sobre seu emagrecimento, uma cirurgia plástica que pretende fazer e sua dedicação aos treinos, metas que ela pretende cumprir no ano que vem.

"Sim, já emagreci 16 kg. Em 2026, me dedicarei aos meus músculos. A minha saúde é minha meta. Sim, voltarei à cirurgia plástica para repaginar meus seios! E me dedicarei ao samba! Por ora, sigo longe das redes sociais e aparecendo somente quando sinto desejo de me comunicar", finalizou ela.

